Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Порошенко пояснив, яку вигоду має від Roshen

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Порошенко пояснив, яку вигоду має від Roshen
Петро Порошенко продемонстрував нову продукцію Roshen
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Напередодні літнього сезону кондитерська корпорація вперше запустила у продаж власне фірмове морозиво

П’ятий президент України Петро Порошенко знайшов незаперечний плюс у тому, що має стосунок до однієї з найбільших кондитерських корпорацій країни. Адже поки звичайні покупці лише приглядаються до головної літньої новинки на прилавках магазинів мережі Roshen, політик уже її дегустує. Про переваги «знайомств» у кондитерській сфері лідер «Європейської солідарності» розповів на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком». 

Політик опублікував фото, на якому він позує із ледь помітною посмішкою, тримаючи в руці дві пачки морозива – Milky Splash та Lacmi.

Петро Порошенко показав, як воно – «мати знайомих» у Roshen
Петро Порошенко показав, як воно – «мати знайомих» у Roshen
фото: Петро Порошенко/Facebook

«Перевага «мати знайомих» у Roshen – куштувати усе першим», – скромно підписав світлину п'ятий президент.

Напередодні літнього сезону кондитерська корпорація вперше запустила у продаж власне фірмове морозиво. За інформацією Асоціації ритейлерів України (RAU), компанія офіційно повідомила про старт виробництва, і наприкінці травня продукція масово з'явилася на прилавках фірмових торгових точок по всій Україні. Попри те, що менеджмент поки не розкриває деталей щодо виробничих потужностей та місця виготовлення новинки, про неї вже активно розповідають покупці та блогери в соцмережах.

Поки більшість українців ще не встигла спробувати нове морозиво, Порошенко майстерно підігріває інтерес аудиторії власним фото. Чи дегустував політик солодку новинку особисто, чи просто виступив головним промоутером родинного бізнесу – наразі невідомо.

Нагадаємо, що «знайомства» Петра Олексійовича в корпорації мають глибоке юридичне коріння. Roshen входить до тридцятки найбільших виробників кондитерських виробів світу.

У 2014 році, під час своєї каденції, Петро Порошенко заявив, що передав свою частку (85%) у так званий «сліпий траст» під управлінням інвестиційного банку Rothschild. Решта акцій розподілена між генеральним директором компанії В'ячеславом Москалевським (13%) та топменеджментом.

Станом на зараз згідно з аналітичною системою YouControl, офіційним бенефіціаром корпорації значиться син п'ятого президента – Олексій Петрович Порошенко. Тож «знайомі», які оперативно постачають ексклюзивне морозиво, у Петра Олексійовича справді найнадійніші. 

Нагадаємо, експрезидент і народний депутат Петро Порошенко подав електронну декларацію за 2025 рік. У ній він відобразив дуже солідний подарунок для дружини Марини. Ідеться про подарунок у негрошовій формі на суму 988,71 млн грн. Як випливає з декларації політика, Петро Порошенко подарував дружині цінні папери.

Читайте також:

Теги: Петро Порошенко депутат бізнес Roshen Рошен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попит на українську промтехніку за рік виріс удвічі
Бізнес, який купував українські крани й автобуси, отримає компенсацію
1 травня, 15:11
Володимир Зеленський повідомив про реальну активність білоруських військових поблизу кордону
Зеленський повідомив про «специфічну активність» на кордоні з Білоруссю
2 травня, 15:41
Базова щомісячна виплата для рядового складу може становити від 30 тисяч гривень
На скільки зросте зарплата військових: Гончаренко розповів, що передбачають нові контракти
9 травня, 17:51
Юлія Мендель під час інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону
Колишня прессекретарка президента України потрапила до бази «Миротворця»
12 травня, 15:14
Церемонія нагородження відбудеться 19 травня у Страсбурзі
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15
Степан Кубів був народним депутатом кількох скликань Верховної Ради та входив до фракції «Європейська Солідарність»
Пішов із життя народний депутат Степан Кубів
18 травня, 10:34
Виступ Мерца про кризу в країні завершився публічним невдоволенням аудиторії
Канцлера Німеччини освистали під час промови про майбутнє країни
12 травня, 14:52
За словами глави держави, позиції України на передовій стали значно сильнішими
Зеленський заявив про стабілізацію фронту та назвав головну проблему з ППО (відео)
25 травня, 19:53
Як зазначив Пʼятигорець, політикою він почав займатися у 1997 році
Денис Пʼятигорець, якого ЦВК визнала нардепом, відмовився від мандата
26 травня, 18:43

Суспільство

Порошенко пояснив, яку вигоду має від Roshen
Порошенко пояснив, яку вигоду має від Roshen
Поліг під час виконання завдання на Харківщині. Згадаймо Артема Поліщука
Поліг під час виконання завдання на Харківщині. Згадаймо Артема Поліщука
РФ активізувала інформаційні атаки на родини полонених та зниклих безвісти
РФ активізувала інформаційні атаки на родини полонених та зниклих безвісти
29 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 29 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 29 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Календар рибалки на червень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на червень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Новини

Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
Сьогодні, 08:19
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року
Сьогодні, 06:00
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Вчора, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Вчора, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Вчора, 19:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua