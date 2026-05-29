Порошенко пояснив, яку вигоду має від Roshen

Напередодні літнього сезону кондитерська корпорація вперше запустила у продаж власне фірмове морозиво

П’ятий президент України Петро Порошенко знайшов незаперечний плюс у тому, що має стосунок до однієї з найбільших кондитерських корпорацій країни. Адже поки звичайні покупці лише приглядаються до головної літньої новинки на прилавках магазинів мережі Roshen, політик уже її дегустує. Про переваги «знайомств» у кондитерській сфері лідер «Європейської солідарності» розповів на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Політик опублікував фото, на якому він позує із ледь помітною посмішкою, тримаючи в руці дві пачки морозива – Milky Splash та Lacmi.

Петро Порошенко показав, як воно – «мати знайомих» у Roshen фото: Петро Порошенко/Facebook

«Перевага «мати знайомих» у Roshen – куштувати усе першим», – скромно підписав світлину п'ятий президент.

Напередодні літнього сезону кондитерська корпорація вперше запустила у продаж власне фірмове морозиво. За інформацією Асоціації ритейлерів України (RAU), компанія офіційно повідомила про старт виробництва, і наприкінці травня продукція масово з'явилася на прилавках фірмових торгових точок по всій Україні. Попри те, що менеджмент поки не розкриває деталей щодо виробничих потужностей та місця виготовлення новинки, про неї вже активно розповідають покупці та блогери в соцмережах.

Поки більшість українців ще не встигла спробувати нове морозиво, Порошенко майстерно підігріває інтерес аудиторії власним фото. Чи дегустував політик солодку новинку особисто, чи просто виступив головним промоутером родинного бізнесу – наразі невідомо.

Нагадаємо, що «знайомства» Петра Олексійовича в корпорації мають глибоке юридичне коріння. Roshen входить до тридцятки найбільших виробників кондитерських виробів світу.

У 2014 році, під час своєї каденції, Петро Порошенко заявив, що передав свою частку (85%) у так званий «сліпий траст» під управлінням інвестиційного банку Rothschild. Решта акцій розподілена між генеральним директором компанії В'ячеславом Москалевським (13%) та топменеджментом.

Станом на зараз згідно з аналітичною системою YouControl, офіційним бенефіціаром корпорації значиться син п'ятого президента – Олексій Петрович Порошенко. Тож «знайомі», які оперативно постачають ексклюзивне морозиво, у Петра Олексійовича справді найнадійніші.

Нагадаємо, експрезидент і народний депутат Петро Порошенко подав електронну декларацію за 2025 рік. У ній він відобразив дуже солідний подарунок для дружини Марини. Ідеться про подарунок у негрошовій формі на суму 988,71 млн грн. Як випливає з декларації політика, Петро Порошенко подарував дружині цінні папери.