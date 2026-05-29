Поліг під час виконання завдання на Харківщині. Згадаймо Артема Поліщука

Ірина Міллер
Артем Поліщук уклав контракт із Національною гвардією України у березні 2023 року
Захисник України потрапив під артилерійський обстріл з боку ворога

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Артема Поліщука.

Нацгвардієць Артем Поліщук на псевдо Сімба поліг 30 березня 2025 року поблизу села Колісниківка на Харківщині. Внаслідок артилерійського обстрілу з боку противника боєць зазнав смертельного поранення. Йому було 24 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Артем Поліщук народився 19 лютого 2001 року в селі Кашперівка Житомирської області. У 2020 році закінчив Київський електромеханічний фаховий коледж. У 2023-му здобув вищу освіту в Державному університеті інфраструктури і технологій. Жив у столиці та працював протягом усього навчання.

У березні 2023 року чоловік уклав контракт із Національною гвардією України. Служив у 1-й Президентській бригаді оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка «Буревій». Обіймав посаду оператора відділення протитанкових керованих ракет 4-го батальйону оперативного призначення «Хорив».

Артем Поліщук служив у 1-й Президентській бригаді оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка «Буревій»
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

Воїна нагородили медалями «Незламним героям російсько-української війни» та «За відвагу», також він отримав посвідчення учасника бойових дій.

«Артем був тим, хто завжди приходив на допомогу. Незалежно від обставин його присутність дарувала впевненість і надію. Коли інші сумнівалися чи відступали, він стояв поруч, готовий взяти на себе будь-який удар, лише б урятувати тих, хто потребував захисту. Його відвага не знала меж, а серце було сповнене доброти. Артем, не шукав слави, не прагнув героїзму – просто робив свою справу, як справжній воїн. Вірив у мир і надію, навіть коли війна забирала останні сили. Він пішов, але пам'ять про нього житиме завжди. Герой, який віддав усе заради нас», – розповіла його дівчина Софія.

Поховали захисника в рідному селі Кашперівка на Житомирщині.

У захисника України залишились батьки, брати, сестри, дівчина, рідні, друзі та побратими. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

