Які покарання чекають на чоловіків за порушення військового обліку: роз’яснення адвоката

Ігнорування обов'язків може призвести до штрафу у тисячі гривень

Воєнний стан, а разом з ним і загальна мобілізація в Україні продовжені до 15 листопада поточного року. У зв'язку з цим військовозобов'язані особи мають повідомляти до територіальних центрів комплексування і соціальної підтримки (ТЦК) про зміну своїх персональних даних, інакше на них чекає покарання, попередила адвокатеса Катерина Аніщенко в коментарі «РБК».

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Згідно зі статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за несвоєчасне повідомлення ТЦК про зміну облікових даних призовника, військовозобов'язаного або резервіста передбачено штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн.

За непостановку на військовий облік також передбачено покарання – у такому випадку можуть накласти штраф від 1600 до 3500 гривень.

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В першу чергу це стосується внутрішніх переселенців – після вимушеної зміни місця проживання, військовозобов'язані особи мають про це повідомляти. І лише після цього вони можуть звертатись до центрів соціального захисту для оформлення довідки ВПО.

Окрім цього, роботодавці також несуть відповідальність за своєчасне повідомлення до ТЦК інформації щодо зміни їхніми працівниками облікових даних. У разі порушення цієї норми передбачено штраф у розмірі від 5100 до 8500 гривень.

Нагадаємо, секретар Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко попередив про те, що мобілізація в Україні може посилитись. Таким чином народний депутат прокоментував заяву Генштабу ЗСУ про те, що Росія може розпочати нову хвилю примусової мобілізації від 400 до 700 тисяч осіб. Костенко зазначив, що в результаті мобілізацію в Україні теж можуть посилити і вона стане інтенсивнішою.