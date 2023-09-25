Чи можуть мобілізувати одразу кількох членів родини? Юрист дав відповідь

Не дивлячись на відсутність чіткого визначення, є особи, яким повітску точно не вручать

Чи можуть ТЦК призвати на службу одразу декількох членів родини, розповів адвокат Антон Маринич в коментарі «РБК».

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За його словами, відсутнє чітке визначення кількості осіб з однієї родини, яку мають право мобілізувати під час війни. Таким чином, відсутні обмеження щодо вручення повісток, наприклад, двом рідним братам, тому можуть призвати відразу кількох чоловіків, які підпадають під мобілізацію підпадає.

Маринич зазначив, що, відповідно до ЗУ «Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку» є винятки щодо мобілізації певних осіб з однієї родини.

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Адвокат підкреслив, що повістку не вручають членам родини, коли близькі родичі військовозобов’язаного (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

«Точно не будуть мобілізовувати тих чоловіків та жінок, чиї близькі родичі загинули на війні або зникли безвісти», – заявив правозахисник.

Крім цього, мобілізація не торкнеться чоловіка, який виховує неповнолітню дитину або дітей, а його дружина перебуває на військовій службі, і навпаки – якщо служить чоловік, то його дружину не призвуть.

Нагадаємо, представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.

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