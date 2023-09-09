Нова масштабна хвиля мобілізації в Росії неминуча

Кремль без жалю посилає на смерть своїх громадян

Величезний пласт прихованих втрат росіян – це вихідці з глибокої провінції, які мовчать під страхом втратити виплати

Група «ІС» продовжує фіксувати імена російських окупантів, яких у самій Росії публічно поховали або офіційно визнали знищеними.

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У базі вже 30598 мерців, за якими є повні дані. Ще близько 600, які точно стали «хорошими», але є різночитання за місцем прив'язки.

В абсолютних цифрах найбільше число визнаних втрат у таких регіонах:

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Краснодарський край – 1909

Свердловська область – 1169

Самарська область – 985

Башкортостан – 970

Бурятія – 893

Челябінська область – 885

Новосибірська область – 846

Пермський край – 760

Волгоградська область – 737

Республіка Дагестан – 702

Ростовська область – 701

Забайкалля – 677

Московська область – 654

Саратовська область – 635

Іркутська область – 632

За відносними показниками (кількість убитих на 10 тис. чоловіків працездатного віку) лідирують:

Тива – 40

Бурятія – 32

Чукотка – 27

Забайкальський край – 24

Магаданська область – 23

Республіка Алтай – 22

Сахалін – 21

Ненецький АТ – 20

Північна Осетія – 19

Псковська область – 16

Архангельська область – 14

Республіка Комі – 13

Карелія – 13

Хакасія – 12

Костромська область – 12

Повторюся: це дуже неповні дані. Це мінімальні цифри, які потрібно множити в рази. Навіть приблизну цифру отримати складно, тому що багато застережень.

Наприклад, як рахувати втрати ОРДЛО? Там уже не тисячі – десятки тисяч убитих. Як враховувати померлих від ран? Десятки випадків, що стали публічними, коли навіть після порівняно нескладних поранень/травм через повну деградацію медицини солдати супротивника вмирали.

Масштаби прояву прихованих втрат підказує Новосибірська область. З 24 липня до 4 вересня кількість імен у базі за цим регіоном зросла на 41%. Це переписали імена на одному з кладовищ вагнерівців. А таких кладовищ – не одне.

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Величезний пласт прихованих втрат – це вихідці з глибокої провінції, які мовчать під страхом втратити виплати. А також кадрові військові.

На відрізку в півтора року видно, як змінюється структура втрат, які частини виводяться зовсім або кілька разів оновлюють склад. Видно, коли в бій кидають регіональних мобіків. Також видно, що для якихось регіонів війна йде в максимально легкому режимі. А десь центральні або регіональні бонзи спалюють замляків у пориві вірнопідданства, з кар'єрних або якихось інших міркувань.

Наприклад, зафіксовано 58 убитих з Інгушетії (населення – 520 тис. осіб, працездатних чоловіків – 150 тис.). Левова частка – у першій половині 2022 року. Для порівняння – у Тиві 388 убитих за населення 327 тис. (97 тис. працездатних чоловіків).

Тива – це Шойгу. Інгушетія – це заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров.

Загалом не тільки в абсолютних цифрах, а й відносний темп втрат республік Північного Кавказу впав порівняно з початком повномасштабної війни. На Кавказі своїх почали берегти. А в Бурятії та Забайкаллі він зберігається, у Башкортостані – зріс.

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Сукупність даних вказує, що нова масштабна хвиля мобілізації в Росії неминуча, у уповільненому режимі необхідний ресурс вони не збирають.