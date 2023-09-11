Мешканці 36 країн назвали Росію головною загрозою для світу: опитування

Найсильніше Росію як загрозу сприймають її сусіди – Фінляндія та Польща

Понад 70% учасників міжнародного опитування вважають, що Росія становить загрозу миру. Високий показник страху характерний для найбільших країн, які прагнуть бути лідерами в міжнародній і військовій областях. Але при цьому у мирних сферах Росія також постає вкрай недружньою країною – як до своїх громадян, так і іноземців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У рамках опитування «Кращі країни», яке проводилося для видання US News & World Report у 36 країнах, 72% респондентів певною мірою погодилися із твердженням, що «Росія є загрозою для світу». Китай набрав 66% аналогічних відповідей, США – 50%.

Найсильніше Росію як загрозу сприймають її сусіди – Фінляндія, Японія, Польща, а також Данія: показник перевищив 90%. Після російського вторгнення в Україну нейтральна Фінляндія вступила до НАТО. Жорстку позицію щодо Росії займає Польща, країна з однією з найбільших армій у Європі, яка виступає за ухвалення України до НАТО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ядерні погрози з боку російського керівництва вимагають від альянсу набагато агресивнішої реакції, заявив начальник польського Генштабу Раймунд Анджейчак. НАТО теж ядерна організація, і треба нагадати про це Москві, сказав він. Анджейчак порівняв керівництво Росії з гангстерами, зазначивши, що Захід має справу «з божевільними поганими хлопцями».

Рейтинг Best Countries складається US News & World Report за результатами опитування, яке проводиться у партнерстві з міжнародним маркетинговим агентством WPP та Школою бізнесу Уортона при Пенсільванському університеті. Дослідження проводилося у березні-червні у 36 країнах, мешканці яких висловлювали свою думку про 87 країн.

Вони оцінюють країни за 73 показниками, такими як динамізм, безпека, економічна стабільність, лідерство, прихильність до соціальної справедливості, турбота про права людини та ін. Відповіді групуються за 10 розділами (культурний вплив, підприємництво, відкритість для бізнесу, пригоди, якість життя, турбота про суспільне благо та ін.)

Нагадаємо, підтримка війни серед російського суспільства повільно, але неухильно зменшується у міру того, як бойові дії затягуються, а кількість жертв збільшується. Про це свідчать дані опитування «Левада-Центру».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Частка громадян, які «певно» підтримують дії армії в Україні, у серпні 2023 року скоротилася до мінімуму з початку вторгнення – 38%, показало опитування, проведене «Левада-Центром». У лютому 2022 року «певно так» питання про підтримку армії відповідали 48% респондентів, у березні того ж року – 52%. З того часу частка громадян, що безумовно підтримують збройні сили Росії, скоротилася на 14 процентних пунктів.

До слова, у міністерстві оборони Великої Британії заявили, що мобілізація сотень тисяч людей для війни з Україною негативно впливає на економіку РФ. Тому перед президентськими виборами 2024 року нової мобілізації, швидше за все, не буде.

Зазначається, що до кінця 2023 року російські військові мають намір набрати 420 тисяч контрактників. 3 вересня 2023 року заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що на даний момент набрано 280 тисяч військовослужбовців. Разом з тим, ці цифри неможливо перевірити незалежно.

Британська розвідка наголошує, що призов до армії в Росії продовжує негативно впливати на робочу силу в її промисловості.