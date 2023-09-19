Рада попередила українців про можливе посилення мобілізації

Україна проводить мобілізацію, реагуючи на те, які сили та засоби є у росіян

Народний депутат прокоментував наміри Росії оголосити про нову хвилю мобілізації

Секретар Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко попередив про те, що мобілізація в Україні може посилитись.

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Таким чином народний депутат прокоментував заяву Генштабу ЗСУ про те, що Росія може розпочати нову хвилю примусової мобілізації від 400 до 700 тисяч осіб.

Костенко зазначив, що в результаті мобілізацію в Україні теж можуть посилити і вона стане інтенсивнішою.

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«Зараз ми проводимо мобілізацію, реагуючи на те, які сили та засоби є у росіян. Наприклад, є у них приблизно 400 тисяч військових. Тому ми реагуємо на мобілізацію, поповнюємо наші частини, які стоять на передньому краю, формуємо нові. Звичайно, якщо мобілізація в Росії йтиме таким темпом, нам потрібно буде збільшувати мобілізацію для того, щоб можна було адекватно реагувати», – зазначив нардеп.

Парламентарій додав, що РФ не переймається підготовкою, озброєнням та екіпіруванням своїх військових, однак, за словами Костенко, за бажання це може змінитись.

«Призвати можна, але наскільки це буде якісно? Це буде м'ясо, яке прийде сюди і не зможе виконувати серйозні бойові завдання. Але при цьому ми не можемо недооцінювати і маємо пам'ятати, що наша армія на 80% приблизно складається із мобілізованих громадян, не є кадровими військовими. Тож недооцінювати ворога не можна», – підкреслив Роман Костенко.

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