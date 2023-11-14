Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яким буде населення України через 10 років: невтішний прогноз

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Яким буде населення України через 10 років: невтішний прогноз
Експертка зазначила, що про показник у 45 млн людей не варто і говорити
фото з відкритих джерел

Елла Лібанова зазначила, що є декілька причин скорочення населення і нашій країні 

У 2033 році чисельність населення України становитиме від 26 до 35 млн людей. Такий прогноз озвучила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова в ефірі телемарофону.

«Буде погано. Значно гірше, ніж хтось може собі уявити. Варіація прогнозу на 2033 рік, на 10 років ми робили – від 26 до 35 млн у кордонах 1991 року», – заявила вона.

На думку Лібанової, про повернення до показника 45 млн людей мова взагалі не йдеться.

«Це довга розмова про потенціал демографічного зростання, про старе населення, про втрати через низьку народжуваність, про втрати через зависоку дочасну смертність, особливо чоловіків, до цього додалася міграція, яка на сьогодні перетворилася на головний драйвер демографічної динаміки – все погано, дуже погано», – підкреслила експертка.

До слова, Елла Лібанова називала чотири причини, через які в нашій країні відбувається скорочення чисельності населення. Вона висловлювала переконання, що демографічні прогнози для України невтішні.

Читайте також: Демографічна катастрофа: як змінилась народжуваність в Україні від початку війни
Теги: населення Елла Лібанова Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окрім техніки, захисники знищили два окопи ворога за допомогою FPV-дронів
ЗСУ розгромили росіян під Бахмутом (відео)
7 листопада, 19:08
Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн за візит та підтримку
Зеленський анонсував нові реформи для вступу України в ЄС
4 листопада, 17:51
Долар, вкладений в українські проекти, може повернутися десятками доларів, впевнений Анатолій Амєлін
Україна найцікавіша країна для життя та розвитку. І ось чому
1 листопада, 21:07
Окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури у м. Купянськ
Ворожі дрони на Полтавщині, ЗСУ зупинили штурм окупантів біля Надії: ситуація в регіонах
1 листопада, 10:35
Джо Байден наказав завдати високоточних ударів по двох об’єктах у східній Сирії
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
27 жовтня, 06:55
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
27 жовтня, 00:50
Українська логістика воєнного часу використає придністровський вузол
Запрацювало залізничне сполучення через окуповане Придністровʼя (відео)
24 жовтня, 22:48
Наразі в Україні контрольована та стабільна ситуація з електропостачанням
Ворог готує нову психологічну операцію в Україні
24 жовтня, 11:43
У напрямку Кривого Рогу було випущено ракети та «Шахеди»
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
21 жовтня, 07:00

Суспільство

Повітряні сили пояснили, чому ППО не завжди вдається збити ракети
Повітряні сили пояснили, чому ППО не завжди вдається збити ракети
Яким буде населення України через 10 років: невтішний прогноз
Яким буде населення України через 10 років: невтішний прогноз
Влада повідомила, у якому стані перебуває двомісячне немовля, травмоване під час обстрілу Херсона
Влада повідомила, у якому стані перебуває двомісячне немовля, травмоване під час обстрілу Херсона
Був улюбленим студентом Ганни Маляр. Згадаймо Андрія Соскіду, який боронив Маріуполь
Був улюбленим студентом Ганни Маляр. Згадаймо Андрія Соскіду, який боронив Маріуполь
Держдеп: США шукають варіанти захисту інфраструктури України від атак РФ
Держдеп: США шукають варіанти захисту інфраструктури України від атак РФ
В Авдіївці досі залишаються цивільні: Нацполіція назвала кількість
В Авдіївці досі залишаються цивільні: Нацполіція назвала кількість

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Навчання пілотів на F-16: Ігнат зробив сумну заяву
17K
Військові звернулися до воєнкома з Закарпаття, який давав чоловікам право на виїзд за кордон
8489
Що відбувається із Чорноморським флотом РФ
6158
Звідки взялася «третя платіжка» за газ? Що повинен знати споживач
4818
Чи буде в Дніпрі ялинка на Новий рік: Філатов дав остаточну відповідь
4429
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Понад пів сотні ворожих атак на Донбасі: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:13
Дощі та холодний вітер: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:10
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Вчора, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Вчора, 05:51

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту