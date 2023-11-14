Яким буде населення України через 10 років: невтішний прогноз

Експертка зазначила, що про показник у 45 млн людей не варто і говорити

Елла Лібанова зазначила, що є декілька причин скорочення населення і нашій країні

У 2033 році чисельність населення України становитиме від 26 до 35 млн людей. Такий прогноз озвучила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова в ефірі телемарофону.

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«Буде погано. Значно гірше, ніж хтось може собі уявити. Варіація прогнозу на 2033 рік, на 10 років ми робили – від 26 до 35 млн у кордонах 1991 року», – заявила вона.

На думку Лібанової, про повернення до показника 45 млн людей мова взагалі не йдеться.

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«Це довга розмова про потенціал демографічного зростання, про старе населення, про втрати через низьку народжуваність, про втрати через зависоку дочасну смертність, особливо чоловіків, до цього додалася міграція, яка на сьогодні перетворилася на головний драйвер демографічної динаміки – все погано, дуже погано», – підкреслила експертка.

До слова, Елла Лібанова називала чотири причини, через які в нашій країні відбувається скорочення чисельності населення. Вона висловлювала переконання, що демографічні прогнози для України невтішні.