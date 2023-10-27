Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч

Джо Байден наказав завдати високоточних ударів по двох об’єктах у східній Сирії

Сполучені Штати Америки завдали ударів по двох іранських об’єктах в Сирії

Увечері, 26 жовтня, у районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області пролунали вибухи. Президент США Джо Байден провів розмову з новим спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном. У відповідь на серію атак, які здійснили ополченці, підтримувані Іраном, на американські військові бази на Близькому Сході, Сполучені Штати Америки завдали ударів по двох іранських об’єктах в Сирії. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 27 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Залужний зустрівся з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним. Про це повідомляє Залужний у Facebook.

«Під час перемовин детально розповів про обстановку на полі бою. Обговорили наші наступальні та оборонні операції, ситуацію на найбільш складних напрямках, а також дії та ймовірні плани противника», – йдеться у повідомленні.

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Військові зупинилися на актуальних потребах Збройних сил України в снарядах, дронах та військовій техніці.

Вибухи у районі окупованого Токмака

Увечері, 26 жовтня, у районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області пролунали вибухи. Про це повідомляє в Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

«Неподалік Токмаку окупанти приймають гарячі подарунки від ЗСУ», – повідомив мер Мелітополя.

«Мешканці повідомляють про гучні вибухи», – додав Федоров.

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Китай може пропустити мирний саміт щодо України на Мальті

Китай, ймовірно, не приєднається до зустрічі радників з національної безпеки щодо України на Мальті. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами людей, знайомих із цим питанням, до списку учасників зустрічі входять країни «Великої сімки», Катар, Південна Африка, Індія і Туреччина. Очікується, що деякі країни, такі як Бразилія і Чилі, візьмуть участь у конференції в режимі онлайн.

«Відсутність Пекіна стане розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого проєкту міцного і справедливого світу», – ідеться в матеріалі.

Згідно з інформацією джерел видання, Україна планує провести саміт наприкінці цього року, і участь Китаю в ньому є критично важливою для цих зусиль, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, яка має певний вплив на російського лідера Володимира Путіна.

Президент Румунії закликав почати переговори з Україною щодо вступу до ЄС

Президент Румунії, Клаус Йоганніс заявив, що він закличе лідерів країн Європейського союзу на саміті у Брюсселі розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови до кінця цього року. Про це він повідомив у себе в Twitter.

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Він заявив, що під час засідання Європейської Ради у Брюсселі будуть обговорювати різні питання, такі як ситуація на Близькому Сході, підтримка України у її протистоянні з російськими агресорами, бюджет ЄС на довгострокову перспективу, економічні питання, міграцію та зовнішні відносини.

«Я ще раз підтверджу нашу (Румунії – ред.) тверду підтримку України стільки, скільки буде потрібно, і закличу розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою до кінця 2023 року», – запевнив Йоганніс.

Новий спікер Палати представників та Байден обговорили допомогу Україні

Президент США Джо Байден провів розмову з новим спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном. Під час розмови вони обговорили запити Білого дому на фінансування. Про це пише видання Bloomberg.

За інформацією журналістів, Байден закликав республіканських законодавців швидко реагувати на їхні надзвичайні запити про додаткову іноземну допомогу та витрати на відновлення після стихійних лих.

Повідомляється, що Байден і Джонсон мали коротку розмову, поки спікер перебував у Білому домі. До цієї зустрічі також приєднався лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс. Спікер Палати представників заявив, що відкритий для додаткового фінансування для України та Ізраїлю, а також для продовження ухвалення резолюції, яка збереже відкритість уряду. З іншого боку, він пообіцяв домогтися істотного скорочення витрат і зіткнувся з опором серед консервативних законодавців його фракції.

США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії

У відповідь на серію атак, які здійснили ополченці, підтримувані Іраном, на американські військові бази на Близькому Сході, Сполучені Штати Америки завдали ударів по двох іранських об’єктах в Сирії. Про це йдеться у заяві Пентагону.

Міністр оборони США, Ллойд Остін, повідомив, що президент США Джо Байден наказав завдати високоточних ударів по двох об’єктах у східній Сирії, які використовували Корпус вартових ісламської революції (КВІР) і пов’язані з ним групи.

«Ці високоточні удари в цілях самооборони є відповіддю на серію триваючих і здебільшого невдалих атак проти американського персоналу в Іраку та Сирії з боку підтримуваних Іраном ополченців, які почалися 17 жовтня», – йдеться в повідомленні Пентагону.

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У відомстві також зазначили, що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту і не мають наміру чи бажання брати участь у подальших військових діях, але ці підтримувані Іраном атаки проти американських сил є неприйнятними та мають бути припинені.

РФ заявила про перехоплення безпілотника над Курською областю

У ніч проти 27 жовтня у Курській області Росії пролунали вибухи ввечері. Росіяни стверджують, що нібито збили безпілотник. Про це повідомляє міноборони РФ в Telegram.

У відомстві зазначили, що засоби протиповітряної оборони Росії нібито перехопили український безпілотник над територією Курської області у районі населеного пункту Курчатів.

«26 жовтня в районі 21:00 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Ізраїль анонсував нові наземні рейди у Секторі Гази

Армія Ізраїлю продовжить обмежені наземні операції в Секторі Гази після того, як учора ввечері піхота та танки активно діяли на кордоні, атакуючи позиції та членів організації ХАМАС. Про це заявив прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє The Times of Israel.

За його словами, рейди будуть проводитися «і сьогодні вночі, і найближчими днями вони триватимуть із ще більшою силою».

Він також повідомив, що ЦАХАЛ продовжує проводити «масовані авіаційні та морські наступи» по Сектору Гази, приділяючи особливу увагу знищенню високопоставлених членів ХАМАС і тих, хто брав участь у масових убивствах 7 жовтня.