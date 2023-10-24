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Запрацювало залізничне сполучення через окуповане Придністровʼя (відео)

Маріанна Присяжнюк
glavcom.ua
Запрацювало залізничне сполучення через окуповане Придністровʼя (відео)
Українська логістика воєнного часу використає придністровський вузол
фото: скріншот

Потяг курсує в бік України

Україна та Румунія відновили вантажний рух через Придністров’я. Опальний ексміністр невизнаного Придністровʼя Геннадій Чорба на своїй сторінці у Facebook опублікував, як через Бендерський міст вже попрямував потяг. Як уточнює кореспондент «Главкома», потяг курсує в бік України.

«Главком» недавно повідомляв про те що Румунія і Україна запускають новий зерновий коридор.

Як повідомлялося, в Одеській області на кордоні з окупованим Придністров'ям відновлює свою роботу залізничний пункт пропуску «Кучурган». Щоправда, лише для вантажних перевезень. Пункт пропуску розташований у Роздільнянському районі Одеської області, в однойменному селі, а з молдовського боку – пункт контролю «Новосавицька» (залізничний) та пункт пропуску «Первомайськ» (автомобільний), Слободзейського району (окуповане Придністров’я).

Пункт пропуску «Кучурган» був закритий для перетину у лютому 2022 року після початку повномасштабної агресії РФ, а міст який у цій ділянці з’єднував Україну й окупований росіянами регіон Молдови, ЗСУ підірвали з метою уникнення провокацій з боку російських військових у регіоні.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну транзит через непідконтрольну територію Молдови був звичною справою: при виїзді з України, на «придністровських» КПП пасажирів вітала совєцька символіка та озброєні «прикордонники». Втім, цього разу для пасажирів переїзд залишається закритим, а перетин кордону дозволений лише для залізничного та вантажного транспорту, який проходитиме окупованою територією території Молдови.

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Теги: Румунія потяг Україна відео

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