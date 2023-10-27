США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі

Росія, ймовірно, продовжить спробу наступу в районі Авдіївки та «може досягти певних тактичних успіхів» у найближчі місяці

Сполучені Штати очікують більше атак з боку російських окупаційних військ на полі бою в Україні. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

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Він застеріг, що Росія, ймовірно, продовжить спробу наступу в районі Авдіївки та «може досягти певних тактичних успіхів» у найближчі місяці. Але здійснюється це за рахунок «тисяч» російських військових, яких кидають у бій без належної підготовки й із низьким бойовим духом.

«У нас є інформація, що російські військові фактично страчували солдатів, які відмовлялися виконувати накази. Ми також маємо інформацію про те, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступати під вогнем української артилерії», – додав представник Білого дому.

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Зокрема представник Білого дому відзначив, що ЗСУ продовжують тримати оборону від російського наступу в районах Авдіївки, Лиману та Куп'янська.

Кірбі зазначив, що наступ РФ здійснюється на кількох напрямках, зокрема в районах Авдіївки, Лиману та Куп'янська, й не був несподіванкою, оскільки США спостерігали зосередження російських сил у районі. Водночас Збройні Сили, зокрема й завдяки американській допомозі, «змогли втриматися і тримають оборону».

Нагадаємо, у районі Авдіївки фіксується зниження кількості стрілецьких боїв через погодні умови – сильні дощі та вологий грант.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки сьогодні, 26 жовтня, виділили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн.

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Також Україна вже у січні отримає нові далекобійні ракети з дальністю пострілу у 300 км.