Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ розгромили росіян під Бахмутом (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ розгромили росіян під Бахмутом (відео)
Окрім техніки, захисники знищили два окопи ворога за допомогою FPV-дронів
фото: Генштаб

Загалом українські захисники уразила 11 одиниць техніки ворога

На Бахмутському напрямку українські захисники за допомогою дронів знищили 11 одиниць техніки та два окопи загарбників. Про успіхи на фронті повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

«Рота ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр на Бахмутському напрямку уразила 11 одиниць техніки та два окопи ворога за допомогою FPV-дронів», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, уражено:

  • Танк Т-72Б3 (1 од.);
  • Танк Т-72Б (1 од.);
  • Гармата МТ-12 «Рапіра» (3 од.);
  • Гармата Д-20 (2 од.);
  • ВАТ «Буханка» (2 од.);
  • УАЗ «Патріот» (1 од.);
  • окопи з особовим складом противника (2 од.);

Також було знищено одну ВАТ «Буханка».

Триває 622-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна населення втрати ворог Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони-камікадзе прямували з різних напрямків, використовуючи складні траєкторії
Дрони влучили у припортову зону і будинки на Одещині
12 жовтня, 07:13
Росія заявила про атаку українських безпілотників над двома областями
Дрони СБУ атакували військовий табір РФ у Курській області (відео)
18 жовтня, 11:41
РФ втрачає живу силу та техніку
НАТО розкрило втрати Росії у війні проти України
12 жовтня, 06:23
Від обстрілів найбільше загинуло громадян США – 32
Ізраїль повідомив, скільки українців загинуло внаслідок атаки ХАМАСу
20 жовтня, 16:57
У проєкті США закликають до захисту мирного населення
США у Радбезі ООН представили проєкт резолюції щодо Ізраїлю
22 жовтня, 17:04
Держаудитслужба підтримує та вважає за доцільне повернення умови розрахунку ціни з урахуванням прибутку
Чи мають право постачальники зброї на прибуток? Держаудитслужба пропонує рішення конфлікту
27 жовтня, 12:55
Ворог штурмує Авдіївку: результати пекельних боїв
Ворог штурмує Авдіївку: результати пекельних боїв
18 жовтня, 19:48
Уночі росіяни атакували Україну ракетами та дронами
Російські терористи вдарили ракетою по Полтавщині: деталі атаки
31 жовтня, 06:44
ЗСУ просунулися поблизу Кліщіївки – ISW
ЗСУ просунулися поблизу Кліщіївки – ISW
3 листопада, 03:56

Події в Україні

Росія вдарила ракетами по Михайлівській громаді Запоріжжя
Росія вдарила ракетами по Михайлівській громаді Запоріжжя
Авіація ЗСУ ефективно відпрацювала по зенітно-ракетних комплексах противника
Авіація ЗСУ ефективно відпрацювала по зенітно-ракетних комплексах противника
ЗСУ розгромили росіян під Бахмутом (відео)
ЗСУ розгромили росіян під Бахмутом (відео)
Після вибухів у Таганрозі РФ перекинула частину бойових гвинтокрилів до Маріуполя
Після вибухів у Таганрозі РФ перекинула частину бойових гвинтокрилів до Маріуполя
У одній із областей України буде змінено час комендантської години
У одній із областей України буде змінено час комендантської години
Загибель помічника Залужного: Справу буде розслідувати ДБР
Загибель помічника Залужного: Справу буде розслідувати ДБР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Що думають німці про прихисток біженців: неочікувані результати опитування
15K
Загиблий помічник Залужного знав, що гранати бойові: нові деталі від МВС
12K
Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки над «i»
9106
Заява Фаріон про мову та військових. Омбудсмен звернувся до СБУ
8062
У Кривому Розі прогриміли вибухи
6733
Царьов вперше з’явився на публіці після замаху (відео)

Новини

«У нас один ворог». Порошенко звернувся до влади
Сьогодні, 18:17
Росія збільшила запаси ракет швидше, ніж прогнозувалось: аналіз ISW
Сьогодні, 07:28
Кількість зіткнень на фронті зростає: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:08
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 05:10
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Перша машина для боротьби з російськими «Орланами» вирушає на фронт (фото)
Вчора, 16:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту