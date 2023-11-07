ЗСУ розгромили росіян під Бахмутом (відео)

Загалом українські захисники уразила 11 одиниць техніки ворога

На Бахмутському напрямку українські захисники за допомогою дронів знищили 11 одиниць техніки та два окопи загарбників. Про успіхи на фронті повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

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«Рота ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр на Бахмутському напрямку уразила 11 одиниць техніки та два окопи ворога за допомогою FPV-дронів», – йдеться у повідомленні.

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Зокрема, уражено:

Танк Т-72Б3 (1 од.);

Танк Т-72Б (1 од.);

Гармата МТ-12 «Рапіра» (3 од.);

Гармата Д-20 (2 од.);

ВАТ «Буханка» (2 од.);

УАЗ «Патріот» (1 од.);

окопи з особовим складом противника (2 од.);

Також було знищено одну ВАТ «Буханка».

Триває 622-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.