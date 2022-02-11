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    Пік Covid-хвилі. За добу у 41 тис. українців підтвердили коронавірус

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    За минулу добу з коронавірусом госпіталізовано 3 936 осіб - Пік Covid-хвилі. За добу у 41 тис. українців підтвердили коронавірус
    За минулу добу з коронавірусом госпіталізовано 3 936 осіб
    фото з відкритих джерел

    236 українців напередодні не змогли побороти Covid-19

    За минулу добу, 10 лютого, в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 3 369, медпрацівників – 1247). Про це повідомляє пресцентр МОЗ. Зазначимо, 9 лютого українські медики зафіксували 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусу.

    Також за минулу добу госпіталізовано 3 936 осіб, летальних випадків – 236, одужало – 20 850 осіб.

    • За весь час пандемії в Україні:
    • захворіло – 4,4 млн осіб;
    • одужало – 3,7 млн осіб;
    • летальних випадків – 102,4 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – 18,9 млн.

    МОЗ вказує, що напередодні 72 255 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 20 826 людей, другу дозу – 30 641 людина, додаткову дозу отримали 469 людей, бустерну дозу – 20 319 людей.

    Графіка: МОЗ

    Графіка: МОЗ

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою 15,5 млн людей, отримали дві дози – 14,9 млн людей, отримали додаткову дозу – 22,6 тис. осіб, бустерну дозу – 532,8 тис. людей. Загалом проведено майже 31 млн щеплень.

    Напередодні глава МОЗ заявив, що Україна вийшла на пік хвилі Covid-19. Ляшко уточнив, що за наявності вакцини проти коронавірусу говорити про локдаун недоречно. За його словами, щойно в країні рівень вакцинації досягне 70%, то можна буде забути й про карантин.

    Також з 11 лютого у «червону» зону перейшли Закарпатська, Луганська та Хмельницька області.

    Як розповів «Главкому» інфекціоніст, наразі половина дітей, яких шпиталізують, молодші одного року.

    Також інфекціоніст розвінчав популярну у соцмережах «схему профілактики» коронавірусу.

    Додамо, що програму «тисяча за вакцинацію» продовжено на дев’ять місяців.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Пік Covid-хвилі. За добу у 41 тис. українців підтвердили коронавірус