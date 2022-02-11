Лікар Комаровський назвав вакцини, якими рекомендує робити бустер

Немає переконливих даних про ефективність CoronaVac і AstraZeneca

Комаровський порадив використовувати як бустерну дозу тільки мРНК-вакцини

Педіатр Євген Комаровський порекомендував робити бустерне щеплення препаратами Pfizer та Moderna. Тільки у цих двох вакцин доведено ефективність зміцнення імунітету та збільшення антитіл до коронавірусу. Експертною думкою лікар поділився на своєму сайті.

У лікаря поцікавилися, чим краще робити бустерну дозу щеплення від коронавірусу, якщо перші дві дози були зроблені препаратом Pfizer.

Комаровський відповів: щодо бустерної вакцини «Нововакс» бачив лише одну публікацію – у грудні 2021 року компанія опублікувала підтверджені дані про те, що їхній препарат ефективний навіть проти штаму «Омікрон».

«Я на сьогодні бачив лише одну публікацію щодо бустера – «Нововакс» опублікував у грудні 2021 року підтверджені дані про те, що їхній бустер працює навіть проти штаму «Омікрон». За іншими вакцинами – субодиничними та векторними, тобто CoronaVac та AstraZeneca – немає даних, що їхній бустер реально працює. Може, й працює, але переконливих даних поки немає», – поділився Комаровський.

За підсумками Євген Комаровський порадив використовувати як бустерну дозу тільки мРНК-вакцини, тобто препарати Pfizer та Moderna. Лікар наголосив, що вчені довели ефективність бустерної дози цих вакцин – після них імунітет посилюється у кілька разів.

«Причому і проти симптоматичної форми, і проти реанімації, і щодо штаму «Омікрон» вони також працюють», – розповів педіатр.

Тим, хто вже зробив два щеплення препаратом Pfizer, Комарвоський порадив «не шукати проблем» і зробити третє щеплення ним же. «Тому після двох доз Pfizer не шукайте проблем, а робіть третю дозу ним же. Це моя порада», – сказав лікар.

Нагадаємо, також Комаровський назвав спосіб, як Україні здолати коронавірус.

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