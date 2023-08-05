Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Різдво 25 грудня. Митрополит Московської церкви Лука назвав рішення Зеленського «безумним»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Різдво 25 грудня. Митрополит Московської церкви Лука назвав рішення Зеленського «безумним»
Митрополит Лука вважає, що Різдво правильно святкувати лише 7 січня
скріншот з відео

Митрополит Лука обурюється, бо іншим церковним конфесіям «не вказують», коли відзначати будь-які свята

Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука (Коваленко) розкритикував президента Зеленського за переніс святкування Різдва на 25 грудня. Як стверджує митрополит Московської церкви в Україні, це рішення глави держави нібито не має нічого спільного із церковними традиціями, а Україна просто вирішила перенести один вихідний день на іншу дату.

Митрополит Лука обурюється, тому що іншим церковним конфесіям «не вказують», коли відзначати будь-які свята.

«Це безумство… безумство, що відбувається. Нам сказали – ми повинні так робити. Я, як громадянин держави, маю дотримуватися законів своєї держави. Закони, які не стосуються моєї віри», – каже священнослужитель.

«Скільки років держава знищувала церкву? На Великдень влаштовували «воскресники», влаштовували «день ударного труда», а люди все рівно йшли до церкви. Вирішили, що в цей день, 25 (грудня – «Главком»), буде вихідний – будь ласка, а на Різдво (Лука має на увазі 7 січня – «Главком») буде робочий», – обурюється митрополит.

Митрополит Лука звинувачує Зеленського в тому, що вже «Єрусалим не є для нього авторитетом», а сам митрополит Лука «не може нічого з цим зробити».

До слова, митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука (Коваленко) та митрополит Черкаський і Канівський Феодосій (Снігірьов) виступили проти розриву Української православної церкви Московського патріархату із Російською православною церквою. 

Нагадаємо, що раніше президент Зеленський підписав закон про зміну дат державних свят. Святкування Різдва Христвого з 7 січня перенесено на 25 грудня.

До слова, ПЦУ остаточно переходить на новоюліанський календар. При цьому парафії та монастирі ПЦУ, за бажанням (що має бути офіційно оформлено на парафіяльних зборах – протоколом), можуть продовжувати залишатися на старому календарі.

Читайте також: Церковні свята будемо відзначати по-новому (повний список)
Теги: церква Московська церква в Україні Різдвяні свята

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Епіфаній вважає, що процес переходу до єдиної Православної церкви України є незворотнім
Митрополит Епіфаній розповів, коли відбудеться перехід українських лавр до ПЦУ
5 липня, 16:00
Гундяєв сказав, що УПЦ МП є невіддільною частиною Російської православної церкви
Патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП належить до Російської православної церкви
18 липня, 16:57
Митрополит Павло назвав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом»
З’явилися нові факти підривної діяльності митрополита Павла проти України (фото, відео)
13 липня, 18:26
Попи московського патріархату показали всю свою дрібʼязковість
Служителі УПЦ МП розкрадають храми: забирають навіть килими (відео)
11 липня, 11:42
За новим календарем, День апостолів Петра і Павла припадатиме на 29 червня
Сьогодні День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети
12 липня, 07:59
Священник забороняє передати знайдені кошти на ЗСУ
Митрополит Московської церкви ховав між ногами 2 млн грн, аби не віддати їх на потреби ЗСУ (фото, відео)
20 липня, 14:54
Патріарх Кирило, очільник Російської православної церкви
Патріарх Кирило захопив чергові українські єпархії. Онуфрій мовчить
14 липня, 17:59
У храмі святого Агапіта Печерського на території Лаври розмістили скриньку для коштів
Московський патріархат збирає у вірян пожертви на заставу для митрополита Павла (фото)
18 липня, 12:05
Зрадник Олег Царьов захищає Московську церкву та попів, які тікають у Росію
Царьов розказав, яка халепа чекає на московських попів, які тікають з України в Росію
Вчора, 09:29

Суспільство

Різдво 25 грудня. Митрополит Московської церкви Лука назвав рішення Зеленського «безумним»
Різдво 25 грудня. Митрополит Московської церкви Лука назвав рішення Зеленського «безумним»
Хвилина мовчання: згадаймо патрульного Івана Ткачова
Хвилина мовчання: згадаймо патрульного Івана Ткачова
Politico назвало першу групу українських пілотів для навчань на F-16
Politico назвало першу групу українських пілотів для навчань на F-16
Литва анонсувала нову військову допомогу для України
Литва анонсувала нову військову допомогу для України
Два митрополити Московської церкви в Україні поклялися у вірності РПЦ
Два митрополити Московської церкви в Україні поклялися у вірності РПЦ
Полтава позбулася пам’ятника ще одному радянському генералу (фото, відео)
Полтава позбулася пам’ятника ще одному радянському генералу (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
«Найкращий корабель Північного флоту РФ». Все, що відомо про підбитий «Оленегорский горняк»
17K
Два митрополити Московської церкви в Україні поклялися у вірності РПЦ
9775
Сумне свято путінського «ведеве». Чому генералу Теплінському закрили рота
6635
Росіяни атакували на Одещині іноземні кораблі
6164
В окупованому Криму колаборанти готуються до втечі – Гуменюк
5357
Масштабна повітряна тривога тривала менше години

Новини

Малюк підтвердив: атака на кораблі РФ – спецоперації України
Сьогодні, 09:48
ЗМІ: Підрив російського танкера був спецоперацією СБУ та ВМС
Сьогодні, 08:54
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 серпня
Сьогодні, 05:48
5 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Соратник Зеленського вступився за скандальний «Інгулець» та посварив українців через «Барбі»
Вчора, 17:31
Рашисти посилили терор в окупованому Енергодарі – Генштаб
Вчора, 06:47

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту