Різдво 25 грудня. Митрополит Московської церкви Лука назвав рішення Зеленського «безумним»

Митрополит Лука обурюється, бо іншим церковним конфесіям «не вказують», коли відзначати будь-які свята

Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука (Коваленко) розкритикував президента Зеленського за переніс святкування Різдва на 25 грудня. Як стверджує митрополит Московської церкви в Україні, це рішення глави держави нібито не має нічого спільного із церковними традиціями, а Україна просто вирішила перенести один вихідний день на іншу дату.

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Митрополит Лука обурюється, тому що іншим церковним конфесіям «не вказують», коли відзначати будь-які свята.

«Це безумство… безумство, що відбувається. Нам сказали – ми повинні так робити. Я, як громадянин держави, маю дотримуватися законів своєї держави. Закони, які не стосуються моєї віри», – каже священнослужитель.

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«Скільки років держава знищувала церкву? На Великдень влаштовували «воскресники», влаштовували «день ударного труда», а люди все рівно йшли до церкви. Вирішили, що в цей день, 25 (грудня – «Главком»), буде вихідний – будь ласка, а на Різдво (Лука має на увазі 7 січня – «Главком») буде робочий», – обурюється митрополит.

Митрополит Лука звинувачує Зеленського в тому, що вже «Єрусалим не є для нього авторитетом», а сам митрополит Лука «не може нічого з цим зробити».

До слова, митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука (Коваленко) та митрополит Черкаський і Канівський Феодосій (Снігірьов) виступили проти розриву Української православної церкви Московського патріархату із Російською православною церквою.

Нагадаємо, що раніше президент Зеленський підписав закон про зміну дат державних свят. Святкування Різдва Христвого з 7 січня перенесено на 25 грудня.

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До слова, ПЦУ остаточно переходить на новоюліанський календар. При цьому парафії та монастирі ПЦУ, за бажанням (що має бути офіційно оформлено на парафіяльних зборах – протоколом), можуть продовжувати залишатися на старому календарі.