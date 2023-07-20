Хмельниччина: в одному із соборів ревізори знайшли шокуючу суму (фото, відео)
Представник УПЦ МП Антоній (Фіалко Василь Іванович) здійняв кіпіш, що це його особисті кошти
У Свято-Покровському кафедральному соборі в Хмельницькому, який в квітні рішенням громади перейшов до Православної церкви України, ревізійна комісія під час опису майна громади знайшла пакет в якому було 1,8 млн грн готівки. Про це повідомив місцевий блогер Андрій Попик.
«Рішенням парафіяльної ради було вирішено передати ці кошти на офіційні благодійні рахунки ЗСУ», – зазначив він.
Проте, представник УПЦ МП Антоній (Фіалко Василь Іванович) здійняв кіпіш, що це його особисті кошти які дивним чином зберігались в господарських спорудах релігійної громади.
«Ви будете сміятись – але на цьому відео, в кульку між ногами російський митрополит тримає 1,8 млн грн, щоб парафіяльна рада не передала їх на потреби ЗСУ», – додав Попик.
Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині, у місті Нетішин, у соборі ікони «Божої матері «Неопалима Купина» ревізійна комісія виявила російські символи – на церковних речах висіли орли з двома головами. Саме такий орел зображений на гербі Росії.
Коментарі — 0