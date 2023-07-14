Патріарх Кирило захопив чергові українські єпархії. Онуфрій мовчить

Жодного коментаря від предстоятеля УПЦ МП Онуфрія немає

Російська православна церква, яка підпорядковується патріарху Кирилу, незаконно окупувала ще три східні єпархії Української православної церкви Московського патріархату – Донецько-Маріупольську, Горлівсько-Слов'янську та Луганську. І вже навіть перереєструвала їх. Про це повідомила релігійна публіцистка Тетяна Деркач.

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Зазначимо, що жодного коментаря від предстоятеля УПЦ МП Онуфрія немає.

«Цікаво, чи звернеться провід УПЦ МП до помісних церков з вимогою засудити рейдерів? (спойлер – ні). Чи засудять помісні церкви цей канонічний бєспрєдєл? (спойлер – ні, бо це внутрішні справи РПЦ). Чи наважиться обікрана, згвалтована власним батьком та розтрощена УПЦ, прикриваючи свій сором розірваним нешвейним хітоном, оголосити автокефалію та почати переговори з помісними церквами про своє визнання? (спойлер – ні). Вони навіть екстрений Синод з цього приводу не зберуть», – зазначила Деркач.

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Цю інформацію підтвердив і ватажок «ДНР», терорист Денис Пушилін.

«Мною надано відповідні розпорядження до «Мін'юсту «ДНР» про надання всієї необхідної підтримки та прискорення процедури оформлення документів», – написав він.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли патріарх РПЦ Кирило окуповує єпархії в Україні.

Нагадаємо, що 16 травня Синод Російської православної церкви ухвалив рішення незаконно прийняти Бердянську єпархію Запорізької області у безпосереднє підпорядкування патріарху Московському Кирилу та синоду РПЦ.

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Перед цим духовенство Бердянської та Приморської єпархії Запорізької області змусили звернулися до патріарха Кирила нібито з проханням про прийняття до РПЦ.

Раніше повідомлялося, що глава РПЦ Кирило відібрав сан у протодиякона Кураєва за критику війни.