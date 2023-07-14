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Патріарх Кирило захопив чергові українські єпархії. Онуфрій мовчить

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Патріарх Кирило захопив чергові українські єпархії. Онуфрій мовчить
Патріарх Кирило, очільник Російської православної церкви
фото з відкритих джерел

Жодного коментаря від предстоятеля УПЦ МП Онуфрія немає

Російська православна церква, яка підпорядковується патріарху Кирилу, незаконно окупувала ще три східні єпархії Української православної церкви Московського патріархату – Донецько-Маріупольську, Горлівсько-Слов'янську та Луганську. І вже навіть перереєструвала їх. Про це повідомила релігійна публіцистка Тетяна Деркач.

Зазначимо, що жодного коментаря від предстоятеля УПЦ МП Онуфрія немає.

«Цікаво, чи звернеться провід УПЦ МП до помісних церков з вимогою засудити рейдерів? (спойлер – ні). Чи засудять помісні церкви цей канонічний бєспрєдєл? (спойлер – ні, бо це внутрішні справи РПЦ). Чи наважиться обікрана, згвалтована власним батьком та розтрощена УПЦ, прикриваючи свій сором розірваним нешвейним хітоном, оголосити автокефалію та почати переговори з помісними церквами про своє визнання? (спойлер – ні). Вони навіть екстрений Синод з цього приводу не зберуть», – зазначила Деркач.

Патріарх Кирило захопив чергові українські єпархії. Онуфрій мовчить фото 1
Патріарх Кирило захопив чергові українські єпархії. Онуфрій мовчить фото 2

Цю інформацію підтвердив і ватажок «ДНР», терорист Денис Пушилін.

«Мною надано відповідні розпорядження до «Мін'юсту «ДНР» про надання всієї необхідної підтримки та прискорення процедури оформлення документів», – написав він.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли патріарх РПЦ Кирило окуповує єпархії в Україні.

Нагадаємо, що 16 травня Синод Російської православної церкви ухвалив рішення незаконно прийняти Бердянську єпархію Запорізької області у безпосереднє підпорядкування патріарху Московському Кирилу та синоду РПЦ. 

Перед цим духовенство Бердянської та Приморської єпархії Запорізької області змусили звернулися до патріарха Кирила нібито з проханням про прийняття до РПЦ. 

Раніше повідомлялося, що глава РПЦ Кирило відібрав сан у протодиякона Кураєва за критику війни.

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Теги: Московська церква в Україні Донеччина росія

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