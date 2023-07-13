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З’явилися нові факти підривної діяльності митрополита Павла проти України (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
З’явилися нові факти підривної діяльності митрополита Павла проти України (фото, відео)
Митрополит Павло назвав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом»
фото: СБУ

Колишній настоятель Лаври заперечив існування України як суверенної держави

Служба безпеки України викрила нові факти протиправної діяльності екснастоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя). Про це повідомляє пресцентр відомства.

Зазначимо, що раніше «Главком» вже писав, що СБУ готує тяжчу підозру екснаміснику Лаври Павлу.

«Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відео-інтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави», – йдеться в повідомленні СБУ.

Крім того, фігурант назвав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.

Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій митрополита.

З’явилися нові факти підривної діяльності митрополита Павла проти України (фото, відео) фото 1

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно);
  • ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України за вчинене службовою особою повторно).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів. Санкції статей передбачають до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Солом'янський райсуд Києва продовжив запобіжний захід на два місяці (до 31 серпня) у вигляді цілодобового домашнього арешту колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу.

Теги: СБУ Московська церква в Україні Україна

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