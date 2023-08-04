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Царьов розказав, яка халепа чекає на московських попів, які тікають з України в Росію

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Царьов розказав, яка халепа чекає на московських попів, які тікають з України в Росію
Зрадник Олег Царьов захищає Московську церкву та попів, які тікають у Росію
фото з відкритих джерел

Зрадник Олег Царьов визнав, що українські попи-втікачі поневіряються в Росії, бо їм там не можуть знайти місця

Тим священнослужителям Української православної церкви Московського патріархату, які втекли з України до Росії, російська церква пропонує лише бідні приходи десь в глибинці країни-агресорки. Про це розповів одіозний зрадник Олег Царьов.

Царьов слізно жаліється, що московських священників в Україні нібито гноблять та переслідують, а їхні родини постійно перебувають в небезпеці, так що людям доводиться тікати в Росію. Але Росія, як виявляється, їх не чекає – і попи-втікачі можуть розраховувати лише на бідний прихід далеко від Москви з «суворими умовами».

«Багато хто з сім'ями приїжджає до Росії і часто довго блукає у пошуках приходу. У великі храми та парафії їх не беруть. Та й загалом, як я зрозумів, туди рідко когось беруть. Багатьом пропонують лише дуже віддалені парафії у сільській місцевості. Часто не просто незвичні, а суворі умови. А священники їдуть із сім'ями, часто – багатодітними», – бідкається Царьов.

При цьому зрадник додає, що московські попи зазвичай живуть на церковні пожертви, а в глухих російських селах їх зовсім не буде. 

«Громада не утримує батюшок, адже всі внески у храмі добровільні. А які можуть бути пожертвування у глухих селах? Як виживати – незрозуміло, і це не питання вибору приходу «багатшого», просто вони рятують сім'ї, мають забезпечити їхнє життя, навчання дітей – відповідальність», – саме так захищає попів-втікачів Олег Царьов.

За словами одіозного зрадника, навіть бідне життя в російський глибинці краще, ніж життя «на Украине».

«Ті, кому вдалося влаштуватися, пишуть, що в російській глибинці священники живуть не тільки спокійніше, а й благополучніше, ніж в Україні, де за зимове опалення вдавалося розплатитися лише до кінця літа, віддаючи цього дві третини всього заробітку», – каже Царьов.

Зрадник, що для втікачів повернення в Україну ще страшніше поневірянь у Росії, а якщо УПЦ МП розірве зв'язок із російською православною церквою, то тоді українська церква займе «остаточну антиросійську політику». Тому росіяни «радо» привітають священників-втікачів – спробують забезпечити їх місцем у далеких сільських церквах, і не факт, що зможуть.

Нагадаємо, священники Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі.

Управління Конотопської єпархії УПЦ МП взялося репресувати священників, які закликали митрополита Онуфрія негайно розірвати зв'язки із Російською православною церквою.

Глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирило (Володимир Гундяєв), який благословляє окупантів убивати українців, заявив, що УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм є невіддільною частиною РПЦ.

Теги: церква Московська церква в Україні Олег Царьов УПЦ МП

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