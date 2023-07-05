Митрополит Епіфаній розповів, коли відбудеться перехід українських лавр до ПЦУ

Епіфаній вважає, що процес переходу до єдиної Православної церкви України є незворотнім

Митрополит Епіфаній: «Українці всі разом будуть прославляти Бога своєю рідною мовою в єдиній церкві, служити інтересам українського народу та української держави»

Києво-Печерська лавра і Почаївська лавра, які наразі перебувають під юрисдикцією Української православної церкви Московського патріархату, невдовзі долучиться до єдиної Православної церкви України. Про це заявив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній у розмові з журналістами, пише «Укрінформ».

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«Ми маємо уже визнану українську православну церкву. Згідно з соціологічними опитуваннями, ми знаємо, що тільки 4% населення України підтримують російську православну церкву. Цей процес переходу до єдиної Православної церкви України є незворотнім. Потрібно трішки потерпіти», – зазначив Епіфаній.

На переконання предстоятеля ПЦУ, Києво-Печерська, Почаївська лаври та інші православні храми, які поки що перебувають під юрисдикцією російської православної церкви, долучаться до єдиної Православної церкви України.

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«Українці всі разом будуть прославляти Бога своєю рідною мовою в єдиній церкві, служити інтересам українського народу та української держави», – наголосив митрополит.

Нагадаємо, Білоруська православна церква заявила, що готова прийняти монахів УПЦ МП з Києво-печерської лаври «у разі їх насильницького виселення».

До слова, до Києво-Печерської лаври 4 липня прибула комісія Міністерства культури для опечатування корпусів. На місці перебувають віряни та ченці УПЦ МП, які не дають працівникам комісії доступу. Вони стверджують, що комісія начебто не має відповідного права.