Йому назавжди 21. Згадаймо чемпіона світу з панкратіону Ярослава Стрільця

Військову службу Ярослав Стрілець проходив за контрактом на посаді старшого оператора групи

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ярослава Стрільця.

11 вересня 2024 року на російсько-українській війні загинув черкаський спортсмен, дворазовий чемпіон світу та багаторазовий чемпіон України з панкратіону Ярослав Стрілець. Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Ярослав Стрілець народився у Черкасах. Навчався у Вергунівській загальноосвітній школі. Закінчив Черкаський політехнічний фаховий коледж за спеціальністю обслуговування верстатних станків.

Паралельно тренувався у Черкаському бійцівському клубі «Ахілес». З 2016 по 2021 рік був постійним чемпіоном України з панкратіону, у 2017, 2018, 2019 році призер Чемпіонату світу з панкратіону та греплінгу, у 2021 чемпіон світу з панкратіону. Чемпіон України із ММА у змішаному бойовому мистецтві. Майстер спорту з панкратіону.

На Чемпіонаті світу з панкратіону у 2021 році Ярослав Стрілець виборов дві золоті нагороди і став чемпіоном у розділі традішин та фул фото: відділення Національного олімпійського комітету у Черкаській області

Панкратіон (грец. pan «усе»; грец. kratos «сила, міць») – давньогрецьке бойове мистецтво та вид спорту. Уперше включений до програми олімпійських ігор Стародавньої Греції в 648 році до н. е. Поєднує в собі елементи боротьби і кулачного бою.

Ярослав Стрілець (зліва) на чемпіонаті світу із панкратіону отримав дві золоті медалі, а саме у розділі традішин та фул фото: cherkasy.city

Військову службу Ярослав Стрілець проходив за контрактом на посаді старшого оператора групи. Загинув, мужньо виконувавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність.

Ярослав Стрілець проходив військову службу за контрактом на посаді старшого оператора групи фото: Анатолій Бондаренко, Facebook

Ярославу Стрільцю назавжди залишиться 21.

«До своєї справи – що на тренуваннях та змаганнях, що на фронті – він завжди ставився з надзвичайною відповідальністю, намагаючись бути найкращим і найпершим в усьому. Він ставив перед собою найвищу планку: стати абсолютним чемпіоном світу. Та коли російські орди вдерлися до рідної країни, цю мрію довелося відкласти. І, як виявилося, – назавжди. В одному з інтерв'ю Ярослав сказав: «Усі мої бої були важкими, а найбільш тяжкий бій ще попереду». На жаль, цей бій став для героя останнім. Вічна пам'ять і слава герою, який поклав життя за майбутнє України!», – йдеться у дописі Спортивного комітету України.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.