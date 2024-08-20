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«Іскандери», «Калібри» та «Кинджали»: характеристики ракет, якими РФ б’є по Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Іскандери», «Калібри» та «Кинджали»: характеристики ракет, якими РФ б’є по Україні
Запуск російської ракети «Іскандер»
фото з відкритих джерел

У 2024 році російські війська стали частіше випускати «Кинджали» під час обстрілів України

Україна третій рік переживає наймасштабніші стратегічні ракетні бомбардування в новітній історії світу. «Главком» нагадує про основні тири ракет, якими країна-агресор обстрілює територію нашої країни.

Характеристики ракети «Іскандер», «Іскандер-К» та «Іскандер-М»

«Іскандер» – російський оперативно-тактичний ракетний комплекс. Розроблений на Коломенському конструкторському бюро Машинобудування (КБМ). Почав розроблятися в 1988 році, вперше представлений в 1999 році, серійно виробляється з 2005 року. Здійснює запуск ракет класу земля-земля різних типів: балістичні «Іскандер», «Іскандер-М», «Іскандер-Е», крилаті «Іскандер-К». Є подальшим розвитком ОТРК 9K714 «Ока».

Транспортно-зарядна машина комплексу «Іскандер-М» з ракетами
Транспортно-зарядна машина комплексу «Іскандер-М» з ракетами
фото% Вікіпедія

Росіяни можуть одночасно завдавати удару ракетою «Іскандер-К» та «Іскандер-М». Головна відмінність між ними  полягає у наступному: «Іскандер-К» – це крилата ракета, а «Іскандер-М» – це балістика.

«Іскандер-К» – це аналог російської ракети «Калібр», але наземного базування.

Швидкість та дальність

Ракета має повітряне базування, фактично це балістична ракета, яку поставили на літак.

Літак може розігнатися до надзвукової швидкості, і ракета повинна піднятися на певну висоту, розігнатися до гіперзвукової швидкості та, маневруючи на всій траєкторії польоту, опуститися на ціль.

«Іскандери» від звичайних балістичних ракет відрізняє менший радіус дії – від 500 до 1 тис. км, що дозволяє використовувати їх у регіональних конфліктах.

Технічні характеристики:

  • кругове імовірне відхилення: 10-30 м (залежно від застосовуваної системи наведення); 5-7 м («Іскандер-М» із застосуванням ракети з кореляційною ДБН);
  • стартова маса ракети: 3 800 кг;
  • маса бойової частини: 480 кг (але може бути зменшена для досягнення більшої дальності);
  • довжина 7,2 м;
  • діаметр 920 мм;
  • швидкість ракети після початкової ділянки траєкторії: 2 100 м/c.
  • максимальні перевантаження в процесі польоту – 20-30G (ракета маневрує в польоті як по висоті, так і по напрямку польоту).
  • максимальна висота траєкторії – 50 км;
  • підлітний час на мінімальну дальність 50 км: 23 с.
  • підлітний час на максимальну дальність 500 км: 238 с.
  • мінімальна дальність ураження цілі: 50 км;
  • максимальна дальність ураження цілі: 500 км Іскандер-К (500 км з крилатою ракетою Р-500, за деякими джерелами до 700 км), 280 км Іскандер-Е (експортний).
  • наведення: інерціальна система наведення, Глонасс, Оптична ДБН;
  • час до пуску першої ракети: 4-16 хвилин;
  • інтервал між запусками: 1 хвилина (для пускової установки 9П78 з двома ракетами);
  • температурний діапазон експлуатації: від -50 °C до 50 °C;
  • термін експлуатації: 10 років, зокрема три роки в польових умовах.

Вартість ракети

Приблизна вартість ракети «Іскандер» – $3 млн.    

За останніми даними,  РФ розгорнула  вздовж кордону з Україною 48 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер». Станом на зараз додалося ще дві. Про це повідомив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький

Характеристики ракети «Калібр»

Макет експортного варіанту ракети 3М54Э
Макет експортного варіанту ракети 3М54Э
фото: Вікіпедія

Призначення та модифікації ракетних комплексів «Калібр»

«Калібр» – це сімейство крилатих ракет наземного, морського та повітряного базування. Ракета була створена на основі ракети 3М10 та ракет по дослідно-конструкторській роботі «Бирюза». Ймовірно, що на деякі модифікації ракет цього сімейства можливе встановлення ядерної бойової частини.

Протикорабельна крилата ракета цього сімейства має кодове позначення НАТО SS-N-27 «Sizzler», для ураження наземних цілей – SS-N-30. Експортні варіанти комплексу мають назву Club (Club-A, Club-M, Club-K, Club-S).

Конструкція ракети побудована за нормальною аеродинамічною схемою. У деяких версій ракети присутні крила, що розкриваються після старту.

Відомо, що дальність ураження ракети морського базування по морським цілям становить 375 кілометрів, по наземним – 2600 кілометрів.

Ракети сімейства мають два основних типи радіолокаційних головок для наведення на ціль на кінцевих етапах польоту – це АРГС-54Э, що призначена для наведення по морським цілям і АРГС-14Э, що призначена для наведення по наземним цілям.

Мобільний ракетний комплекс «Калібр-М» призначений як для протикорабельної оборони, так і для ураження стаціонарних наземних цілей у будь-який час доби. До складу цього комплексу входять: самохідна пускова установка; транспортно-зарядні машини; крилаті ракети в пускових контейнерах (протикорабельні та для ураження наземних цілей); машина техзабезпечення; машина зв’язку та управління; обладнання для зберігання ракет.

Комплекс «Калібр-А»  входить, зокрема, до складу озброєння ударного літака Су-35. Ракета 3М-14АЭ, яка використовується в цій конфігурації, не має стартового двигуна. Вона розміщується в транспортно-пусковому контейнері, з якого стартує після скидання з літака-носія. Цілями для високоточної крилатої ракети 3М-14АЭ є наземні пункти управління військами, склади озброєнь та палива, аеродроми, портові споруди тощо.

Крім того, існує модифікація системи «Калібр» : контейнерний комплекс ракетної зброї «Калібр-К» (експортне позначення Club-K). Він призначений для ураження крилатими ракетами надводних та наземних цілей. Цим комплексом можуть оснащуватися об’єкти берегової інфраструктури, надводні кораблі, залізничні та автомобільні платформи.

Комплекс розміщується в 40-футовому контейнері. Club-K складається з універсального стартового модуля, модуля бойового керування, модуля енергоживлення. До боєкомплекту одного стартового модуля комплексу Club-K входять 4 ракети.

Сімейство ракет «Калибр» складається з (відомі характеристики тільки експортних варіантів):

  • 3М-54Э – проникаюча фугасна бойова частина у 200 кілограмів, дальність ураження до 220 кілометрів, інерціальна система навігації з головкою самонаведення.
  • 3М-54Э1 – проникаюча фугасна бойова частина у 400 кілограмів, дальність ураження до 300 кілометрів, інерціальна система навігації з головкою самонаведення.
  • 3М-14Э – проникаюча фугасна або осколково-фугасна бойова частина у 450 кілограмів, дальність ураження до 300 кілометрів, інерціальна система навігації з головкою самонаведення й коригування по ГЛОНАСС або GPS.
  • 91РЭ1 – торпеда АПР-3МЭ, дальність ураження до 50 кілометрів, інерціальна система навігації.
  • 91РТЭ2 – торпеда МПТ-1УМЭ, дальність ураження до 40 кілометрів, інерціальна система навігації.

Пускові платформи   

Самохідна пускова установка Club-M на шасі МЗКТ-7930
Самохідна пускова установка Club-M на шасі МЗКТ-7930
фото: Вікіпедія

Ракети розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок.

Крилаті ракети сімейства «Калібр» можуть бути запущені з низки різних пускових платформ:

  • російські підводні човни: проєкту 877 «Палтус», проєкту 677 «Лада» class, проєкту 971 «Щука-Б», проєкту 885 «Ясень» та проєкту 955 «Борей».
  • російські військові кораблі: фрегати проєкту 22350, фрегати проєкту 11356 та ракетні кораблі проєкту 11661.  
  • військові кораблі з меншим тоннажем, зокрема: корвети проєкту 20385, малі артилерійські кораблі проєкту 21630, друга партія корветів проєкту 20380 також служать пусковими платформами для ракет сімейства «Калібр». 

До складу систем «Калібр» входять: універсальна система керування, пускові установки, комплект засобів навантаження, ракети різного призначення. Тобто комплекси мають єдині вогневі засоби:

  • протикорабельні ракети 3М-54Э, 3М-54Э1;
  • високоточні крилаті ракети для ураження наземних цілей 3М-14Э;
  • протичовнові ракети 91РЭТ2 та 91РЭ1.

Згідно із задумом російських розробників, наявність у складі комплексів Калібр різних ракет дає змогу змінювати боєкомплект на носіях залежно від завдань та бойових умов.

Основні характеристики крилатих ракет «Калібр»

Тактико-технічні характеристики ракет сімейства «Калібр» , які є на озброєнні російської армії, достеменно не відомі.

Згідно з інформацією, яка є у відкритих джерелах, дальність стрільби ракетами «Калібр» по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2 600 км.

В експортній модифікації дальність польоту обмежується 300 км.

Крилата ракета 3М-14Э, яка використовується для ураження наземних цілей, має:

  • довжину 6,2 м та розмах крил 3,08 м;
  • стартову масу 1770 / 1400 кг;
  • бойову частину масою 450 кг;
  • дальність пуску 2 600 км (300 км в експортній модифікації);
  • висоту польоту 20 м над поверхнею моря та 50 – 150 м над поверхнею землі;
  • швидкість 180 – 240 м/с.

Особливістю крилатих ракет Калібр є можливість польоту на малих висотах, що ускладнює роботу для протиповітряної оборони (ППО).

Ракета оснащується стартовим твердопаливним двигуном. Керування ракетою в польоті є автономним, а сам політ здійснюється за заздалегідь визначеним маршрутом.

Ракета оснащена 450-кілограмовою фугасною бойовою частиною, яка має опцію повітряного підриву. Також існує варіант з касетною бойовою частиною, укомплектованою осколковими, фугасними або кумулятивними елементами.

Застосування ракет «Калібр» під час війни в Україні

Війська РФ застосовують ракети «Калібр» з першого дня повномасштабної війни в Україні. Ціллю «Калібрів» стали цивільні об’єкти в нашій державі.

Як інформував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, протягом 24-28 лютого (тобто за п’ять днів) РФ випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу «Іскандер» і «Калібр» по українських містах і селах.

За ці п’ять перших днів путінські війська здійснили 56 ракетних ударів по території України, використавши 35 ракет «Калібр» .

Характеристки ракети «Кинджал»

МіГ-31К з макетом гиперзвукової ракетм «Кинджал»
МіГ-31К з макетом гиперзвукової ракетм «Кинджал»
фото: Вікіпедія

«Кинджал» – це одна з найновітніших російських ракет, носієм якої є літак МіГ-31К.  Росія почала застосовувати ракети «Кинджал»  у 2018 році. 

Х-47м2 «Кинджал» – це російський найновітніший  гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Це ракета з ядерним або звичайним боєзарядом.

Носії ракети:

  • Літак МіГ-31К несе одну ракету.
  • Ту-22М – чотири ракети.
  • Ту-160  передбачається по 4 на кожному з двох барабанів.

Ці ракети значно швидші, ніж «Калібри» та «Іскандери» , вони можуть летіти з гіперзвуковою швидкістю, яка у 10 разів вища за швидкість звуку, і можуть маневрувати в польоті. Максимальна швидкість «Кинджалу» – приблизно до 12 000 кілометрів на годину.

За габаритами та зовнішнім виглядом ракета комплексу «Кинджал» подібна до балістичних ракет ОТРК «Іскандер».

Технічні характеристики

  • Ракета: 9-C-7760 – аеробалістична.
  • Максимальна дальність ураження комплексу – Міг-31К – 2 000 км, Ту-22М3 – понад 3 000 км.
  • Максимальна швидкість – до 14 688 км/год або 4 080 м/с.
  • Висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км.
  • Кругове імовірне відхилення – 1 м.

Тип бойової частини — у звичайному спорядженні або ядерна.
Маса бойової частини: 500 кг.

За даними Forbes, гіперзвукова ракета Х-47 «Кинджал» може коштувати від 10 млн доларів і вище.

Як часто Росія б'є по Україні гіперзвуковими ракетами «Кинджал»

Вперше росія вдарила по Україні «Кинджалами» 18 березня 2022 року – було використано дві ракети (росіяни заявляли, що удар був по складу боєприпасів в Івано-Франківській області).

Динаміка пусків Кинджалів
Динаміка пусків Кинджалів
інфографіка «Слово і діло»

В 2024 році російські війська стали частіше випускати «Кинджали» під час обстрілів України. Так, 2 січня було запущено десять цих ракет (усі збиті), 8 січня – чотири, 13 січня – шість, 21 березня – одна, 22 березня – сім, 29 березня – три, 11 квітня – шість, 27 квітня – чотири, 8 травня – одна, 26 травня – дві, 12 червня – одна, 14 червня – одна, 27 червня – одна, 8 липня – одна.

***

Нагадаємо, згідно з дослідженням Conflict Armament Research (CAR), крилата ракета Х-101, використана Росією для удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня, могла бути виготовлена всього за кілька тижнів, а можливо, навіть за кілька днів до атаки. Про це інформує дослідження Conflict Armament Research. Проаналізувавши уламки ракети Х-101, фахівці CAR з'ясували, що вона була виготовлена ​​максимум за три місяці до атаки. 

До слова, українські винищувачі F-16 споряджені обладнанням для протидії російським ракетним атакам.  

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Теги: літак ракета балістичні ракети війна росія озброєння

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