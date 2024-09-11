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Був смертельно поранений під час атаки на Полтаву. Згадаймо Олександра Безсмертного

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Був смертельно поранений під час атаки на Полтаву. Згадаймо Олександра Безсмертного
Через обстріл 3 вересня Олександр Безсмертний був смертельно поранений і помер через два дні у лікарні
колаж: glavcom.ua

Олександр Безсмертний став одним з 55 загиблих внаслідок жорстокого обстрілу навчального центру

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Безсмертного. 

Бучанець Олександр Безсмертний помер у лікарні через смертельне поранення, отримане під час ракетного удару по військовому інституту у Полтаві. Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук. 

Олександр Безсмертний став одним з 55 загиблих внаслідок жорстокого обстрілу навчального центру.

«30-річний Олександр підписав контракт і перебував на навчаннях у Полтаві. Через обстріл 3 вересня був смертельно поранений і помер через два дні у лікарні», – написав Федорук.

Олександру Безсмертному було 30 років
Олександру Безсмертному було 30 років
фото: Анатолій Федорук

Поховали Олександра Безсмертного 9 вересня у Бучі, на Алеї Героїв на вулиці Памʼяті, 1.

У захисника залишилися дружина Руслана та п’ятирічна донька Марія.

Нагадаємо, 5 вересня у Полтаві завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетної атаки 3 вересня. Кількість жертв зросла до 55 осіб. Ще 328 людей отримали поранення внаслідок теракту в навчальному закладі у Полтаві.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: хвилина мовчання українці незалежність війна пам'ять Україна

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