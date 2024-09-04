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Україна здобула десяте золото на Паралімпіаді-2024

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна здобула десяте золото на Паралімпіаді-2024
Ярослав Денисенко здобув дебютне паралімпійське золото в кар'єрі
фото: Elisa Rodrigues

Українці вибороли медалі на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S12

Україна здобула золото та срібло на Паралімпіаді в Парижі. На першій та другій позиції фінішували плавці Ярослав Денисенко та Максим Веракса. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України. 

Українці вибороли медалі на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S12.

Денисенко був першим завдяки ривку на завершальному з двох басейнів: із четвертого місця виплив на першу сходинку із результатом 53,11 секунди. Він здобув дебютне паралімпійське золото в кар'єрі.

0,53 секунди партнерові поступився Максим Веракса, який першим допливав стартові 50 метрів дистанції. Третій українець у фіналі, Ілля Яременко, фінішував на сьомій сходинці.

Нагадаємо, учора легкоатлетка Наталія Кобзар зробила величезний внесок у перемогу України на Паралімпійських іграх 2024 року, завоювавши своє перше особисте золото. 

Наталія Кобзар, яка раніше вже завоювала срібло на цих Паралімпійських іграх, піднялася на вершину п'єдесталу пошани в дисципліні, що стала для неї особливо важливою.

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Теги: спорт плавання українці золото медалі паралімпійські ігри

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