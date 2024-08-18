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Російська ракета вбила собаку на Київщині. Фото наслідків ранкової атаки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Російська ракета вбила собаку на Київщині. Фото наслідків ранкової атаки
Наслідки ракетної атаки на Київщину, 18 серпня 2024 р.
фото: ДСНС

Київська область оговтується від ворожих обстрілів

Сьогодні вранці російські загарбники випустили по Київщині ракети. Від падіння уламків збитих ворожих цілей зруйновано два будинки, пошкоджено ще 16 будівель, а також загинув пес. Про це повідомили очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко та Держава служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Російська ракета вбила собаку на Київщині
Російська ракета вбила собаку на Київщині
фото: ДСНС

На Київщині триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів. Рятувальники надають допомогу громадянам зі знищених і пошкоджених житлових будинків.

На місті працюють також фахівці піротехнічної служби та психологи.

Наслідки ракетної атаки на Київщину, 18 серпня 2024 р.
Наслідки ракетної атаки на Київщину, 18 серпня 2024 р.
фото: ДСНС

За словами Кравченка, після падіння уламків ракет в одній із громад на території трьох садових товариств зафіксовано руйнування двох будинків і пошкодження ще 16-ти. Вибиті вікна, пошкоджені фасади та дахи. Крім того, уламками пошкоджено чотири автомобілі, паркани та лінії електропередач. Також в одному з садових товариств ліквідована пожежа трав'яного настилу.

На Київщині триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів
На Київщині триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів
фото: ДСНС

Нагадаємо, що вранці 18 серпня російські окупанти двічі атакували Київ ракетами і дронами.

Крім того, сьогодні вранці вибухи лунали і на Київщині в районі Броварів. Моніторингові канали повідомляли про роботу ППО.

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Теги: війна ракетна атака Київщина Київ обстріл

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