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Ворог просунувся на Харківщині: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Ворог просунувся на Харківщині: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Окупанти, можливо, готуються відновити штурм Вовчанська

Російські загарбники просунулися на північний схід від Харкова, зокрема в межах Стариці. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Харкова і продовжили бої біля Липців і Глибокого та у Вовчанську. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня, показують, що російські війська незначно просунулися в межах Стариці. Оперативне угруповання військ «Харків» повідомило, що російські війська, можливо, готуються відновити штурм Вовчанська, щоб розблокувати невеликий контингент російських військ, який зараз перебуває на Вовчанському агрегатному заводі.

26 серпня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтвердженого просування не зробили. Наступали біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки, Лозової, Андріївки, Пролетарського, біля Греківки, Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, біля Тернів і Торського, і в Серебрянському лісництві.

Російські війська продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Росіяни атакували біля Білогорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки, Виїмки та Спірного.

Окупанти здійснили незначне просування на північ від Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 серпня, показують, що російські війська просунулися вздовж вулиці Лісова в центрі Калинівки.

Російські сили нещодавно просунулися на схід від Торецька на тлі триваючих наступальних операцій Росії в цьому районі 26 серпня. Російські сили нещодавно просунулися в центрі Дружби.

Російські війська нещодавно здійснили незначне просування на захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 серпня, показують, що російські війська просунулися в полях на північ від Мар’їнки.

Повідомляється, що 26 серпня російські війська просунулися у напрямку Вугледара (на південний захід від Донецька).

26 серпня російські війська продовжували обмежені наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької області на схід від Урожайного. Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бойові дії на заході Запорізької області 26 серпня. 

Українські війська відбили російські атаки на дніпровському напрямку (Херсонська область), у тому числі на островах дельти Дніпра.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2024 року
Теги: Генштаб наступ штурм росіяни війна фронт

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