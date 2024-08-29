Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2024 року

Від початку доби відбулося 182 бойових зіткнення з російськими загарбниками

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ

За добу російські загарбники завдали по території України двох ракетних ударів двома ракетами, 61 авіаудар, скинувши при цьому 66 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 516 дронів-камікадзе та здійснили близько 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 182 бойових зіткнення. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Куп’янському, Курахівському і Торецькому напрямках. Також, на визначених відтинках фронту, українські підрозділи проводили активні дії для покращення свого положення.

На Харківському напрямку

Російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців.

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На Куп’янському напрямку

23 рази ворог атакував наші позиції поблизу населених пунктів, Синьківка, Колісниківка, Стельмахівка і Кругляківка підрозділи Сил оборони відбили 21 атаку. Ситуація напружена, триває два боєзіткнення.

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На Лиманському напрямку

За сьогодні російські війська 13 разів атакували українських захисників в районах шести різних населених пунктів. Біля Дружелюбівки і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень, три та чотири відповідно.

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На Сіверському напрямку

Ворог чотири рази штурмовими діями намагаються витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Спірного. Тривають бої.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили 11 спроб загарбників просунутись вперед. Концентрував ворог зусилля, за підтримки штурмової авіації, поблизу Григорівки, в також, без авіапідтримки, у районах Іванівського і Кліщіївки.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Окупанти 20 разів атакували наші позиції поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Дружби. 15 боєзіткнень вже завершені. Бої тривають поблизу Нью-Йорка та Неліпівки.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Упродовж цієї доби, агресор 59 разів атакував наші позиції. В районах Новогродівки і Гродівки відбулася понад половина від усіх боєзіткнень. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили 135 військовослужбовців вбитими та 177 – пораненими. Знищено три автомобіля та БТР. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ще двом артсистемам і двом автомобілям.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Загарбники теж досить активні – на цей час доби зафіксовано 30 ворожих атак. Половина з них продовжуються. В основному бої тривають біля Карлівки. Також окупанти активно намагаються просунутися поблизу Костянтинівки і Георгіївки. Зазнають втрат.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Сьогодні агресор шість разів штурмував передній край нашої оборони в напрямку Вугледара, біля Водяного і Костянтинівки. Тривають бойові дії.

мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Відбито два штурми російських загарбників, неподалік Роботиного і Новоданилівки.

мапа: deepstate

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках

Ворожі підрозділи наступальних дій не проводили.

Нагадаємо, триває 918-й день повномасштабної війни в Україні.