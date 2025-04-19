Юрій Макаров вперше прокоментував замах на себе

Нападника ще не знайшли

Український журналіст, виконавчий продюсер «Суспільного мовлення» Юрій Макаров дав перші коментарі з лікарні про напад з ножем, який він пережив увечері 16 квітня неподалік від свого помешкання.

У розмові з ТСН Макаров зазначив, що нападник робив це «не талановито», передає «Главком».

«Я не люблю неталановитих людей. От він це робив якось... ну не талановито», – каже Макаров. Та з посмішкою додав: «Так розумію, що він хотів за класикою московського фольклору – під ребро».

«А воно під ребро не виходить, тому що у нього сили забракло або рішучості, або Бог його знає», – додав журналіст.

За його словами, він живе у закритому житловому комплексі, в який мешканці проходять за спеціальними перепустками. Туди також пропускають гостей та кур'єрів за попередженням.

Подія трапилася в Солом'янському районі, наразі невідомо, як нападник пробрався до ЖК. Правоохоронцям вдалося вилучити знаряддя злочину та інші речові докази. Нападника ще не знайшли.

Загрози життю 69-річного журналіста немає. Увечері 16 квітня він потрапив у лікарню у важкому стані через втрату крові. Але наразі лікарі оцінюють стан Макарова як середньо важкий.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко взяв розслідування злочину під особистий контроль.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що однією з версій нападу на журналіста, виконавчого продюсера «Суспільного мовлення» Юрія Макарова могла бути його професійна діяльність із висвітлення російської агресії проти України.