В Австрії викрито масштабну російську кампанію з дезінформації, спрямовану проти України

Дезінформаційна кампанія проти України була викрита в Австрії

Розслідування почалося після аналізу електронних пристроїв громадянки Болгарії, яку наприкінці 2024 року запідозрили у шпигунстві

Австрійська спецслужба DSN викрила масштабну російську кампанію з дезінформації, спрямовану на маніпулювання громадською та політичною думкою на користь Росії та проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Австрії.

Зазначається, що розслідування почалося після аналізу електронних пристроїв громадянки Болгарії, яку наприкінці 2024 року запідозрили у шпигунстві.

За даними DSN, шпигунський осередок активізувався через кілька тижнів після початку повномасштабної російсько-української війни. Його метою була масштабна дезінформаційна кампанія в німецькомовних країнах, зокрема в Австрії.

Організатори намагалися негативно вплинути на ставлення до України та президента Володимира Зеленського, водночас просуваючи проросійські настрої. Для цього використовували інтернет, а також поширювали друковані матеріали – листівки та графіті, які імітували діяльність проукраїнських активістів.

Аналіз вилучених у підозрюваної пристроїв підтвердив ретельне планування операції, контрольованої з Росії. Жінка зізналася, що працювала на цей осередок із 2022 року, а також була контактною особою розвідки.

Раніше ми писали, що РФ на переговорах зі США вимагає виведення ЗСУ з Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

«Поки що час на нашому боці, і ми спробуємо максимально використати його», – сказало російське джерело перед другим раундом переговорів.

Росія сподівається, що США або мовчазно дозволить продовжувати наступ на поле бою, поки дипломати ведуть переговори, або навіть чинитимуть тиск на Україну, щоб вона повністю вивела свої війська з окупованих регіонів, включаючи Херсон і Запоріжжя.