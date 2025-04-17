Юрій Макаров отримав ножове поранення у Києві: журналіста у тяжкому стані госпіталізовано
Поліція проводить слідчі дії
Пізно ввечері, 16 квітня, невідомий напав на журналіста та виконавчого продюсера «Суспільного мовлення» Юрія Макарова, і наніс йому ножове поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне мовлення».
Юрія Макарова у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Станом на зараз загрози його життю немає.
Відкрито кримінальне провадження за статтею тяжкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 121). Поліція проводить слідчі дії.
«Закликаємо міністра внутрішніх справ України взяти розслідування під особистий контроль», – йдеться в повідомленні.
До слова, раніше поліція затримала 43-річного чоловіка, який підозрюється у завданні тяжкого ножового поранення військовому. Біля під'їзду одного з будинків в Оболонському районі раніше неодноразово судимий нападник завдав удару в груди військовому та втік, але був затриманий наступного дня.
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