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Юрій Макаров отримав ножове поранення у Києві: журналіста у тяжкому стані госпіталізовано

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Юрій Макаров отримав ножове поранення у Києві: журналіста у тяжкому стані госпіталізовано
Юрія Макарова у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні
фото: Суспільне

Поліція проводить слідчі дії

Пізно ввечері, 16 квітня, невідомий напав на журналіста та виконавчого продюсера «Суспільного мовлення» Юрія Макарова, і наніс йому ножове поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне мовлення».

Юрія Макарова у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Станом на зараз загрози його життю немає. 

Відкрито кримінальне провадження за статтею тяжкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 121). Поліція проводить слідчі дії.

«Закликаємо міністра внутрішніх справ України взяти розслідування під особистий контроль», – йдеться в повідомленні.

Юрій Макаров – український журналіст, письменник. До 2009 року був шеф-редактором, відтоді оглядачем часопису «Український тиждень», з 2017 по 2019 рік був членом правління НСТУ, від 2019 року виконавчий продюсер «Суспільного телебачення» НСТУ. Голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка (з грудня 2019 року по березень 2023 року).

До слова, раніше поліція затримала 43-річного чоловіка, який підозрюється у завданні тяжкого ножового поранення військовому. Біля під'їзду одного з будинків в Оболонському районі раніше неодноразово судимий нападник завдав удару в груди військовому та втік, але був затриманий наступного дня. 

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Теги: Київ напад журналіст Юрій Макаров

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