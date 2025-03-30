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Українець напав на людей у центрі Амстердама: реакція МЗС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Українець напав на людей у центрі Амстердама: реакція МЗС
Правоохоронці виявили у нападника документи на різні імена
фото: NOS

Українське посольство в Нідерландах активно співпрацює з поліцією, щоб отримати додаткову інформацію щодо інциденту

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на повідомлення про можливе українське громадянство нападника, який поранив людей в Амстердамі. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначив речник МЗС Георгій Тихий, українське посольство в Нідерландах вже активно співпрацює з місцевими правоохоронними органами, щоб отримати додаткову інформацію щодо інциденту.

Наразі міністерство з'ясовує особу підозрюваного, а також обставини його потрапляння до Нідерландів.

«Ми продовжимо тісну взаємодію з владою Нідерландів у цій справі. Бажаємо постраждалим якнайшвидшого одужання. Такі акти насильства не мають виправдання, а винний має бути притягнутий до відповідальності», – наголосив Тихий.

Нагадаємо, напад стався 27 березня поблизу площі Дам в Амстердамі. Чоловік з ножем накинувся на перехожих і поранив п’ятьох. Нападника зупинив британський турист – йому вдалось притиснути злочинця до землі і утримувати так до приїзду поліції.

Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що постраждалими є двоє американців літнього віку, 26-річний поляк, 73-річна жінка з Бельгії і 19-річна дівчина з Нідерландів.

Мер Амстердама нагородила британця за його хоробрий вчинок та зазначила, що він не захотів публічно розкривати своє ім’я.

Раніше ми писали, що земельний суд Мангайма, що на півдні Німеччини, засудив до довічного ув'язнення 45-річну жінку та її 43-річного чоловіка за вбивство у березні 2024 року українки та її матері та у викраденні дитини. Про це повідомляє агенція dpa, передає DW.

Так, суд припустив, що подружжя мало намір видати дитину однієї з жертв за свою власну, а також встановив особливу тяжкість їхньої провини. Це означає, що дострокове звільнення з в'язниці для засуджених після 15 років у тюрмі є практично неможливим. Втім, додає dpa, на рішення суду ще можна подати апеляцію.

Теги: МЗС Нідерланди напад

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