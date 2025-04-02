Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Дарниця», «Фармак» і «Артеріум» фігурують у справі про розкрадання держкоштів на 3 млн грн – ЗМІ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Дарниця», «Фармак» і «Артеріум» фігурують у справі про розкрадання держкоштів на 3 млн грн – ЗМІ
У результаті дій представників «Дарниці», «Фармака», «Артеріума» та інших фігурантів, бюджет зазнав збитків у розмірі 3,15 млн грн
фото з відкритих джерел

Відомі компанії підозрюють у продажу ліків державі за завищеними цінами, збитки оцінюють у 3 млн грн

Правоохоронці в кінці лютого провели обшуки на чотирьох фармацевтичних заводах. Серед них компанії «Дарниця», «Фармак» та «Артеріум». Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження за підозрою посадовців цих компаній у змові задля незаконного збагачення за рахунок продажу за завищеними цінами ліків державним і комунальним медзакладам, повідомили «УНН» у Київській міській прокуратурі.

За даними столичної прокуратури, правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах чи під час дії воєнного стану) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом вчинена за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах) КК України. 

«Йдеться про можливе привласнення державних та бюджетних коштів посадовими особами фармвиробників, які, за версією слідства, вступили у злочинну змову з представниками одного з дистриб’юторів західних регіонів України. Згідно з матеріалами справи, посадовці налагодили протиправний механізм збуту лікарських засобів за завищеними цінами до державних і комунальних медичних установ, що дало змогу згодом заволодіти коштами та легалізувати їх», – повідомили у прокуратурі.

У результаті дій представників «Дарниці», «Фармака», «Артеріума» та інших фігурантів, бюджет зазнав збитків у розмірі 3,15 млн грн. П’ятьом особам у цій справі вже повідомлено про підозру за фактом легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом. Розслідування триває.

На думку народного депутата – першого заступника голови комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайла Цимбалюка такі дії виробників ліків не просто неприпустимі, а це злочин під час війни.

«Сьогодні фармбізнес став на диво дуже прибутковим, хоча зважаючи на війну, на велику кількість поранених, як військових, так і цивільних, це мало бути взагалі на рівні рентабельності і з невеликим прибутком, нехай там 15-20%. А те, що відбувається зараз, то це неприпустимо, це неподобство, це злочин під час війни і виведення коштів за кордон фармкомпаніями в тому числі. Дивно, що це відбувається в наших вітчизняних компаніях», - наголосив він.

Нардеп підкреслив, що міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко і уряд в цілому повинні розібратися, де було завищення цін на ліки і чи було воно обʼєктивним.

«Бо йде шалений спротив, ті ж фармкомпанії деякі ліки взагалі зараз притримали для того, аби розбурхати людей, щоб показати, що відбувається тиск на бізнес. Хоча, насправді, це зовсім не так», – зазначив Цимбалюк.

Читайте також:

Теги: бюджет розслідування злочин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За однією зі статей затриманим загрожує до восьми років в'язниці з конфіскацією майна
Закликали до розстрілів українців та вихваляли Путіна: затримано трьох проросійських агітаторів
20 березня, 23:10
Зі слів потерпілої, невідомий чоловік вдарив її по голові та заволодів сумкою з особистими речами та срібними прикрасами
Пограбування студентки біля гуртожитку в Києві. Поліція повідомила деталі справи
4 березня, 10:31
Від отриманих внаслідок ДТП травм водій автобуса загинув на місці події
На Львівщині сталася смертельна аварія з перекиданням вантажівки
6 березня, 10:03
Денис Комарницький
Комарницький заявив про незаконне стеження за його родиною
13 березня, 21:18
Група була створена з метою притягнення керівництва РФ, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності
США відмовилися розслідувати воєнні злочини Путіна та його союзників – медіа
17 березня, 08:49
Поліція Норвегії розслідує вторгнення та витік нафти на трансформаторній станції
У Норвегії через диверсію стався витік 60 тонн нафти
18 березня, 14:19
Суд продовжив домашній арешт для мера Ірпеня ще на місяць
Меру Ірпеня Маркушину продовжили домашній арешт на місяць
20 березня, 01:08
Техніки з місця злочину оглядають автостоянку Янг-Парку після масової стрілянини
У Нью-Мексико сталась стрілянина під час автошоу: є загиблі та поранені
23 березня, 01:49
У Баварії священника звинуватили в організації алкогольних вечірок
Алкогольні вечірки зі школярами? У Німеччині розгорівся скандал через священника
24 березня, 08:23

Економіка

«Дарниця», «Фармак» і «Артеріум» фігурують у справі про розкрадання держкоштів на 3 млн грн – ЗМІ
«Дарниця», «Фармак» і «Артеріум» фігурують у справі про розкрадання держкоштів на 3 млн грн – ЗМІ
Через земельні проблеми інвестори не зможуть будувати зелені електростанції – Голіздра
Через земельні проблеми інвестори не зможуть будувати зелені електростанції – Голіздра
ДТЕК ввів у роботу три нові вугільні лави
ДТЕК ввів у роботу три нові вугільні лави
Скасування штрафів за якість газу для видобувних компаній сконцентрує ресурси на відновлення – Центр Разумкова
Скасування штрафів за якість газу для видобувних компаній сконцентрує ресурси на відновлення – Центр Разумкова
Україна отримала 3,5 млрд євро від ЄС
Україна отримала 3,5 млрд євро від ЄС
Уряд поновив повноцінний державний контроль за імпортованими харчовими продуктами
Уряд поновив повноцінний державний контроль за імпортованими харчовими продуктами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 квітня: ситуація на фронті
83K
Раїса Богатирьова судиться з державою: вимагає збільшити пенсію
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 квітня 2025
38K
Легендарний поет-пісняр назвав українську співачку, кар’єру якої ледь не поламала Ротару
8412
Окупанти готують масштабний наступ на одному з напрямків фронту: аналіз ISW
8190
Названо найбільш заміновані райони Київщини

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua