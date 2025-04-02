«Дарниця», «Фармак» і «Артеріум» фігурують у справі про розкрадання держкоштів на 3 млн грн – ЗМІ

Відомі компанії підозрюють у продажу ліків державі за завищеними цінами, збитки оцінюють у 3 млн грн

Правоохоронці в кінці лютого провели обшуки на чотирьох фармацевтичних заводах. Серед них компанії «Дарниця», «Фармак» та «Артеріум». Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження за підозрою посадовців цих компаній у змові задля незаконного збагачення за рахунок продажу за завищеними цінами ліків державним і комунальним медзакладам, повідомили «УНН» у Київській міській прокуратурі.

За даними столичної прокуратури, правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах чи під час дії воєнного стану) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом вчинена за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах) КК України.

«Йдеться про можливе привласнення державних та бюджетних коштів посадовими особами фармвиробників, які, за версією слідства, вступили у злочинну змову з представниками одного з дистриб’юторів західних регіонів України. Згідно з матеріалами справи, посадовці налагодили протиправний механізм збуту лікарських засобів за завищеними цінами до державних і комунальних медичних установ, що дало змогу згодом заволодіти коштами та легалізувати їх», – повідомили у прокуратурі.

У результаті дій представників «Дарниці», «Фармака», «Артеріума» та інших фігурантів, бюджет зазнав збитків у розмірі 3,15 млн грн. П’ятьом особам у цій справі вже повідомлено про підозру за фактом легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом. Розслідування триває.

На думку народного депутата – першого заступника голови комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайла Цимбалюка такі дії виробників ліків не просто неприпустимі, а це злочин під час війни.

«Сьогодні фармбізнес став на диво дуже прибутковим, хоча зважаючи на війну, на велику кількість поранених, як військових, так і цивільних, це мало бути взагалі на рівні рентабельності і з невеликим прибутком, нехай там 15-20%. А те, що відбувається зараз, то це неприпустимо, це неподобство, це злочин під час війни і виведення коштів за кордон фармкомпаніями в тому числі. Дивно, що це відбувається в наших вітчизняних компаніях», - наголосив він.

Нардеп підкреслив, що міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко і уряд в цілому повинні розібратися, де було завищення цін на ліки і чи було воно обʼєктивним.

«Бо йде шалений спротив, ті ж фармкомпанії деякі ліки взагалі зараз притримали для того, аби розбурхати людей, щоб показати, що відбувається тиск на бізнес. Хоча, насправді, це зовсім не так», – зазначив Цимбалюк.