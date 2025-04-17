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Зеленський назвав ймовірну причину нападу на журналіста Макарова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський назвав ймовірну причину нападу на журналіста Макарова
За словами президента, детальну інформацію про мотиви злочину надасть МВС та Нацполіція
скріншот з відео

Правоохоронці встановлюють особу нападника

Однією з версій нападу на журналіста, виконавчого продюсера «Суспільного мовлення» Юрія Макарова могла бути його професійна діяльність із висвітлення російської агресії проти України. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час пресконференції.

Президент побажав журналістові одужання, а також зазначив, що детальну інформацію про мотиви злочину надасть Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція.

Раніше глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці встановлюють особу нападника та можливі мотиви злочину. Потерпілий вже надав перші покази поліцейським.

«Особисто контролюю процес розкриття та розслідування цього зухвалого злочину», – заявив Клименко.

Юрій Макаров – український журналіст, письменник. До 2009 року був шеф-редактором, відтоді оглядачем часопису «Український тиждень», з 2017 по 2019 рік був членом правління НСТУ, від 2019 року виконавчий продюсер «Суспільного телебачення» НСТУ. Голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка (з грудня 2019 року по березень 2023 року).

Нагадаємо, пізно ввечері 16 квітня невідомий напав на журналіста та виконавчого продюсера «Суспільного мовлення» Юрія Макарова, і наніс йому ножове поранення. Юрія Макарова у тяжкому стані було госпіталізовано до лікарні. Загрози його життю немає.

Також відкрито кримінальне провадження за статтею тяжкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 121). Поліція проводить слідчі дії.

До слова, 14 березня активіст Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси. «Главком» повідомляв, що раніше активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

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Теги: Володимир Зеленський журналіст

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