Російський диктатор заявив, що Москва нібито лише відповідає на українські атаки

Російський президент Володимир Путін пригрозив Україні новими ударами, заявивши, що вони нібито є відповіддю на дії Києва. Про це він сказав журналістам на полях Санкт-Петербурзького міжнародного форуму об'єднаних культур, пише «Главком».

Путін заявив, що Україна нібито «першою почала завдавати ударів» по російських об'єктах. «Це вони все почали. По кожній позиції вони всюди почали. Це що, іграшки чи що? Це дитячі ігри чи що? Тому вони мають відчути ці відповідні удари Росії», – сказав він.

За словами глави Кремля, українські атаки нібито призводять лише до погіршення ситуації для самої України. Він також заявив, що Москва після таких дій ще «подумає», як саме реагувати.

Диктатор окремо згадав удари по російських нафтопереробних заводах, заявивши, що вони тривають із літа. Він також звинуватив Україну в нібито спробі морської блокади російського узбережжя Чорного моря.

Водночас російський президент заявив, що пропозиції щодо відновлення переговорів із Україною залишаються «на столі». За його словами, Москва готова розглядати такий варіант, однак після останніх подій Росія нібито має визначитися, «що нам потрібно зробити у відповідь».

Заяви Путіна прозвучали на тлі масованих російських ударів по Україні. Зокрема, 25 вересня російські безпілотники атакували Київ, унаслідок чого загинули люди, серед них 14-річний громадянин Ізраїлю.