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НАТО відкрило Україні додаткові можливості для закупівлі зброї

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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НАТО відкрило Україні додаткові можливості для закупівлі зброї
На тлі проблем із США Україна отримала новий доступ до зброї
фото: Financial Times

Україна отримала доступ до системи військових закупівель Альянсу, яка дозволяє швидше та дешевше купувати озброєння

Україна отримала дозвіл закуповувати зброю, боєприпаси та військове обладнання через Агенцію підтримки й закупівель НАТО (NSPA). Завдяки цьому українська сторона зможе користуватися механізмами військових закупівель, які вже застосовують держави Альянсу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Йдеться про Агенцію підтримки й закупівель НАТО, яка допомагає країнам Альянсу організовувати закупівлі озброєння, укладати контракти з виробниками та забезпечувати логістику. Спільні закупівлі дозволяють державам швидше отримувати необхідне обладнання та зменшувати витрати.

Відтепер Україна також матиме можливість користуватися послугами агенції для придбання зброї, боєприпасів та іншого військового обладнання.

Операційна директорка NSPA Жаклін Борсбум пояснила, що рішення дозволить Україні отримати доступ до вже налагодженої системи закупівель та співпраці з оборонними підприємствами.

«Це дає Україні можливість використовувати більш структурований механізм для залучення широкого спектра наших можливостей, зокрема експертизи у сфері закупівель, послуг підтримки та доступу до вже налагодженої промислової бази», – зазначила Борсбум у коментарі Financial Times.

Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомляла, що адміністрація президента США Дональда Трампа не схвалила передачу Україні ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot.

За словами співрозмовників видання, очільник Пентагону Піт Гегсет офіційно не відмовив у передачі ракет, однак і не здійснив необхідних кроків для її затвердження.

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Теги: озброєння Україна НАТО

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