Кабмін пропонує створити окремий орган з управління відходами



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Фото: Leopolis.news

Майже 5% території України знаходиться під смітниками. В уряді вважають, що навести порядок в цій сфері можна створенням нового органу, підняттям штрафів та заміною класифікатору відходів

Кабінет міністрів пропонує створити відомство з управління відходами. Про це йдеться в проєкті закону №10411 «Про управління відходами», підготовленому Міністерством екології та природних ресурсів зареєстрований у парламенті 2 липня.

Законопроєктом передбачено утворення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління відходами. Нова установа буде організовувати систему управління відходами та забезпечення її функціонування.

В пояснювальній записці вказується, що збільшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ та перевантажених полігонів спричинено відсутністю дієвого механізму управління окремими видами відходів, недостатнім рівнем міжвідомчої взаємодії та відсутністю стратегічного планування.

Ці проблеми міністр Остап Семерак пропонує вирішити, серед іншого, за допомогою підвищення штрафів та вдосконаленням класифікатору відходів.

Так, законопроєктом запропоновано суттєве підвищення розмірів штрафів за правопорушення у сфері управління відходами. В Мінекології прогнозують, що після прийняття цього закону сума штрафів виросте в 10 разів. Так, в 2017 році сума накладених стягнень становила 2,5 млн грн, а після вступу в дію нових правил ця цифра складатиме 25,5 млн грн.

Законопроєктом вперше впроваджуються в національне законодавство ієрархія управління відходами та розширена відповідальності виробника, система довгострокового планування управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Також планується замінити Державний класифікатор відходів на Національний перелік відходів, що повинно сприяти гармонізації переліку відходів з європейським.

Нагадаємо, 93% побутових відходів в Україні захороняються на звалищах, і тільки 7% використовуються як вторинні ресурси.

За 2017 рік загальні обсяги утворення відходів в Україні становили 366 млн тон. Кількість твердих побутових відходів, зібраних та перевезених підприємствами, складає близько 52 млн кубометрів.

З 5,4 тис. полігонів майже половина не відповідає нормам безпеки.