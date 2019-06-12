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    У дворах Києва запустять експеримент з роздільного збору сміття

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    У дворах Києва запустять експеримент з роздільного збору сміття

    Аналіз столичного сміття свідчить, що кількість вторинної сировини складає близько 5-7% від загальної кількості

    У липні влада Києва має намір запустити пілотні проекти з метою роздільного збору твердих побутових відходів. У місті планується встановити до трьох тисяч контейнерів для окремих фракцій – пластику, скла. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, інформує пресслужба КМДА.

    «Ми зустрілися із перевізниками сміття, що працюють у столиці, і запропонували їм розробити й впровадити пілотний проект роздільного збору на територіях, де вони працюють. Дуже важливо, що це будуть різні моделі, запропоновані підприємствами і вже у процесі пілотування ми визначимо найбільш ефективну», – сказав Пантелеєв.

    Заступник голови КМДА зазначив, що розвиток системи роздільного збору є частиною загальної стратегії Києва щодо впровадження європейських методик поводження з відходами.

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    Він зауважив, що морфологічний аналіз столичного сміття свідчить, що кількість вторинної сировини складає близько 5-7% від загальної кількості.

    «Саме тому дуже важливо на першому етапі розвивати побутове сортування, спрямовувати вторсировину на переробку. А також створити сміттєпереробний комплекс із обладнанням для ефективної переробки органічної та інших фракцій», – сказав Пантелеєв.

    За його словами, місто вже обрало кілька локацій, що можуть бути придатними для будівництва такого комплексу.

    «Хочу одразу зазначити, щоб не було спекуляцій та пліток – від будівництва сміттєспалювального заводу поблизу ТЕЦ-6 місто відмовилось», – сказав представник КМДА.

    Як повідомлялося, столиця планує збудувати сміттєпереробний комплекс, що матиме загальну потужність переробки 700 тис. тонн на рік і включатиме етап сортування.

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