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Кабмін провів кадрові зміни у Міноборони: хто отримав посаду заступника міністра

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кабмін провів кадрові зміни у Міноборони: хто отримав посаду заступника міністра
Олександр Плачинта з липня 2022 року до травня 2024 року проходив службу в ЗСУ, після чого працював у Міноборони над міжнародними програмами оборонного фінансування
фото: Міноборони України

На місце Василя Шкуракова, який залишив посаду за власним бажанням, уряд призначив Олександра Плачинту

Кабінет міністрів України провів кадрові зміни у Міністерстві оборони. Зокрема, уряд звільнив заступника міністра Василя Шкуракова, який прийшов до відомства за керівництва попереднього очільника Міноборони Михайла Федорова. Водночас на посаду заступника міністра призначено Олександра Плачинту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розпорядження Кабінету міністрів від 11 листопада 2026 року №1185-р та №1187-р.

Згідно з розпорядженням №1185-р, Шкуракова звільнено за власним бажанням. Документ підписав прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Інших причин кадрового рішення в розпорядженні не зазначено.

Шкураков обіймав посаду заступника міністра оборони з 27 березня 2026 року. Його призначення відбулося за керівництва Михайла Федорова, який на той момент очолював оборонне відомство.

Під час призначення Федоров повідомляв, що Шкураков відповідатиме за бюджетне планування, управління джерелами фінансування, внутрішній аудит та цифровізацію фінансової звітності.

Одним із головних завдань посадовця було вдосконалення фінансових процесів Міністерства оборони, зокрема забезпечення прозорості використання бюджетних коштів та підвищення ефективності управління фінансами.

До призначення в Міноборони Шкураков працював на керівних посадах в інших органах державної влади. Зокрема, він обіймав посади заступника міністра фінансів та першого заступника міністра розвитку громад та інфраструктури України.

Загалом посадовець має понад десять років досвіду роботи у сфері управління публічними фінансами. Його професійна діяльність була пов'язана з бюджетною політикою, державними інвестиціями та фінансуванням інфраструктурних проєктів.

Водночас уряд уже призначив наступника Шкуракова. Відповідно до розпорядження №1187-р від 11 листопада, посаду заступника міністра оборони отримав Олександр Олегович Плачинта.

Як уточнили в Міністерстві оборони, Плачинта відповідатиме за формування оборонного бюджету та контроль за його виконанням. Також до його повноважень належатиме комплексне управління фінансовими ресурсами, які надходять із державного бюджету, міжнародної допомоги партнерів, грантів і кредитів.

Окремим напрямом роботи стане співпраця з міжнародними партнерами для збереження та посилення довіри до фінансового управління оборонного відомства. Крім того, Плачинта займатиметься вдосконаленням системи аудиту та внутрішнього контролю, що має забезпечити своєчасне виявлення фінансових ризиків.

Новопризначений заступник міністра має досвід військової служби та роботи в структурі Міністерства оборони. За офіційною інформацією відомства, з липня 2022 року до травня 2024 року він проходив службу у Збройних силах України.

Після завершення військової служби Плачинта долучився до роботи Департаменту політики закупівель Міністерства оборони. Наприкінці жовтня 2026 року він очолив Головне управління міжнародних оборонних ресурсів.

Відповідно до відомостей із реєстру декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції, Плачинта пов'язаний із військовою службою. Водночас наведені дані потребують уточнення для підтвердження його актуального статусу військовослужбовця на момент призначення.

Крім того, згідно з інформацією Єдиного реєстру адвокатів України, Олександр Плачинта має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Однак із 23 грудня 2022 року відповідне право зупинене.

Відомо також, що 3 листопада 2026 року Секретаріат Кабінету Міністрів повідомив про початок перевірки Плачинти відповідно до Закону України «Про очищення влади». У відповідному повідомленні його зазначили як кандидата на посаду заступника міністра оборони. 

Нагадаємо, наприкінці серпня 2026 року Міністерство оборони України очолив Євгеній Хмара, який змінив на посаді Михайла Федорова. Після призначення Хмара запропонував своєму попереднику продовжити співпрацю над окремими оборонними проєктами.

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Теги: Євген Хмара Міноборони Міноборони

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