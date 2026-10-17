У застосунку «Повітряна тривога» з’явилася карта руху російських дронів і ракет

Оновлення стало спільним проєктом Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони, Повітряних сил ЗСУ та українських IT-компаній

У мобільному застосунку «Повітряна тривога» запустили відображення карти орієнтовного руху російських повітряних цілей – ракет та ударних безпілотників. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, інформує «Главком».

Оновлення стало спільним проєктом Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони, Повітряних сил ЗСУ та українських IT-компаній.

«Під час повітряних атак кожна хвилина має значення для безпеки людей. Тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації, не витрачаючи час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах», – ідеться в повідомленні.

Водночас карта не відображає точного місцеперебування цілей у режимі реального часу, а лише показує орієнтовний напрямок їхнього руху.

Прем’єр нагадав, що в разі оголошення сигналу тривоги людям необхідно негайно прямувати до найближчого укриття та перебувати там до відбою небезпеки.

У Міноборони уточнили, що карта відображає, зокрема, крилаті ракети, «бандеролі», «шахеди». Також можна збільшувати масштаб, відображати сітку 10×10 кілометрів, увімкнути теплову карту, щоб краще орієнтуватися в напрямку руху цілей.

Нагадаємо, у соцмережах активно обговорюють тривалість повітряних тривог у столиці, через які киянам усе важче відновлювати сили та нормальний сон. За даними ШІ-візуалізації, якщо у квітні тривоги в Києві сумарно тривали лише 24 години 13 хвилин, то у вересні цей показник сягнув небувалих масштабів –у столиці зафіксували понад 244 години 37 хвилин повітряних тривог за місяць – тобто понад 10 діб під загрозою.

Також увечері 15 жовтня частина споживачів у Києві та Київській області залишилася без електроенергії після чергової російської атаки на енергетичний об’єкт. Під час повітряної атаки жителі столиці повідомляли про вибухи. Інформацію про роботу протиповітряної оборони також оприлюднив міський голова Києва Віталій Кличко.