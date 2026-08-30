Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову

Євгеній Хмара очікує зворотного зв’язку від свого попередника

Новий міністр оборони Євгеній Хмара запропонував своєму попереднику Михайлу Федорову знайти формат для продовження спільної роботи над проєктами. Про це Хмара повідомив на закритій зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

Відповідаючи на запитання журналістів про можливе повернення Федорова до Міноборони, Хмара зазначив, що вони зустрічалися у липні. Під час цієї зустрічі очільник Міноборони запропонував Федорову розглянути можливість подальшої співпраці.

Водночас конкретної посади Федорову міністр не пропонував. Наразі, за його словами, відповіді від Федорова на цю пропозицію немає.

Днями стало відомо, що ексміністр оборони Михайло Федоров погодився на пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада відправила у відставку уряд, що автоматично припинило повноваження всіх міністрів, зокрема й міністра оборони Михайла Федорова. Наступного дня президент Володимир Зеленський повідомив, що не вноситиме його кандидатуру на повторне призначення та запропонував залишитися в команді в іншій ролі. Сам Федоров розповів, що відмовився від посади радника президента.

До слова, Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України. Відповідне рішення парламент ухвалив у середу, 19 серпня.