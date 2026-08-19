Кандидатуру Хмари на посаду очільника Міноборони вніс президент Володимир Зеленський

Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України. Відповідне рішення парламент ухвалив у середу, 19 серпня. Про це повідомляє «Главком».

За призначення Хмари проголосували 312 народних депутатів.

Перед голосуванням у Верховній Раді Євгеній Хмара окреслив головні завдання на посаді міністра оборони. Він заявив, що українській стороні відомі подальші кроки Росії, її мобілізаційні плани та стратегія на осінньо-зимовий період. За його словами, Україна працюватиме над максимальним зменшенням воєнного потенціалу РФ та примушенням агресора до справедливого миру.

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Євгеній Хмара з 2011 року проходив військову службу в Центрі спеціальних операцій «А» СБУ («Альфа»). Після початку повномасштабного вторгнення брав участь у звільненні Київщини, згодом воював на Донеччині. У 2022 році керував спецоперацією зі звільнення острова Зміїний.



У квітні 2023 року Хмара очолив Центр спеціальних операцій СБУ, а в серпні того ж року отримав звання бригадного генерала. У червні 2024 року йому присвоїли звання генерал-майора. У серпні 2025 року Хмара став начальником Центру спеціальних операцій «А» СБУ. 5 січня 2026 року Хмару призначили тимчасово виконувачем обов'язків голови СБУ замість Василя Малюка.



16 липня президент Володимир Зеленський доручив йому виконувати обов'язки міністра оборони. За час служби Хмара отримав низку державних нагород, зокрема ордени Богдана Хмельницького I, II та III ступенів, орден «За мужність» III ступеня та президентську відзнаку «Хрест бойових заслуг».

Напередодні та вранці 19 серпня Хмара зустрічався з народними депутатами від парламентських фракцій і груп. Під час зустрічей обговорювали завдання та виклики у сфері оборони, а також бачення кандидата щодо пріоритетів роботи Міністерства оборони.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія за підсумками зустрічі заявив, що фракція підтримуватиме кандидатуру Хмари під час голосування. За його словами, серед озвучених Хмарою пріоритетів – перехоплення стратегічної ініціативи, перенесення війни на територію ворога, збереження людського капіталу, розвиток технологій та оборонно-промислового комплексу.

Перед голосуванням кандидатуру Хмари також одноголосно підтримав парламентський комітет з питань оборони. За словами народного депутата Ярослава Железняка, рішення підтримали всі 15 членів комітету.

Нагадаємо, 17 серпня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів, однак питання щодо очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ тоді залишилося відкритим. Голосування за кандидатури Євгенія Хмари та Андрія Сибіги було відкладено.