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Starlink в Україні знову працює на швидкості понад 400 км/год – Хмара

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Starlink в Україні знову працює на швидкості понад 400 км/год – Хмара
Міністр оборони заявив про важливі зміни в роботі Starlink
фото: ОП

Ще 23 жовтня українські військові повідомляли про втрату зв'язку на швидкості 140–161 км/год

Міністерство оборони України повідомило про відновлення роботи супутникового зв'язку Starlink та Starshield на високих швидкостях руху. З'єднання залишається стабільним навіть за швидкості понад 400 км/год. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра оборони Євгенія Хмару.

За словами очільника Міноборони, відповідні показники підтверджують системи моніторингу відомства. «Системи моніторингу Міністерства оборони фіксують відновлення швидкості Starlink/Starshield. Фіксуємо швидкість більше 400 км/год, зв'язок стабільний», – заявив Хмара.

Міністр пов'язав відновлення роботи супутникового зв'язку з переговорами на найвищому рівні та позицією президента України. 

Хмара наголосив, що відновлення зв'язку насамперед має значення для українських військових, роботи безпілотників, забезпечення логістики та комунікації на фронті. Міністерство оборони продовжує відстежувати роботу Starlink та Starshield і фіксувати показники супутникового зв'язку.

Нагадаємо, ще 23 жовтня українські військові продовжували фіксувати перебої в роботі Starlink та Starshield під час руху на високій швидкості. Як повідомляв «Главком», зв'язок зникав на швидкості 140–161 км/год, а підтверджень скасування обмежень на той момент не було.

Обмеження компанія SpaceX запровадила 14 жовтня. Встановлений поріг становив приблизно 161 км/год. Українські військові не отримали попередження про зміни, що призвело до зриву низки бойових місій. 

Також 23 жовтня президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію з обмеженнями Starlink та заявив, що проблему вже вирішено. Водночас американський лідер заперечив, що особисто обговорював це питання з Ілоном Маском.

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Теги: Євген Хмара Міноборони Міноборони тероборона

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