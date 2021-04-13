Карантин в Україні: «Укрзалізниця» провела ротацію рейсів

УЗ раніше планувала додаткові рейси перед літнім сезоном перевезень, але їх призначення буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні

У відомстві щодня моніторять пасажиропотік і готові миттєво відновити рейси в разі підвищення попиту

Кількість рейсів «Укрзалізниці» тимчасово скоротиться через низький попит на них. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

При цьому відомство додало в розклад три додаткових поїзди перед літнім сезоном. УЗ раніше планувала додаткові рейси перед літнім сезоном перевезень, але їх призначення буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні.

Зараз додані в розклад поїзда:

№ 77/78 Харків - Маріуполь,

№ 119/120 Львів - Запоріжжя,

№ 719/720 Харків - Київ.

Збільшена періодичність курсування поїзда № 19/20 Попасна - Київ (по парних днях тижня).

А через низький попит на перевезення під час карантину, «Укрзалізниця» тимчасово скоротила кількість рейсів до Західної України:

з 13 квітня - № 29/30 Київ-Ужгород (курсувало 6 вагонів з 9 вагонів, населеність на 11-25 квітня - 2%);

з 13 квітня - № 5/6 Ужгород-Херсон (6 вагонів з 10 населеність з 11 по 25 квітня - менш як 1%);

з 14 квітня - № 243/244 Київ-Рахів, (11 вагонів з 18, населеність з 11 по 25 квітня - 7%).

Через економічну необґрунтованість з 12 по 16 березня зміниться періодичність курсування поїздів:

№ 773/774 Київ - Шостка: три рази в тиждень (замість 5 разів на тиждень) з Києва та Шостки по 5, 6, 7 днях тижня;

№ 781/782 Київ - Черкаси: три рази в тиждень (замість 5 разів на тиждень) з Києва і Черкас по 5, 6, 7 днях тижня.

Повідомляється, що у відомстві щодня моніторять пасажиропотік і готові миттєво відновити рейси в разі підвищення попиту на вже існуючі альтернативні маршрути, а також додавати поїзда до травневих свят і літнього туристичного сезону.

Тим часом, з неділі, 11 квітня, «Укрзалізниця» відновила курсування поїздів до Закарпатської області, яке раніше було зупинене через карантин.