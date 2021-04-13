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    Карантин в Україні: «Укрзалізниця» провела ротацію рейсів

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    УЗ раніше планувала додаткові рейси перед літнім сезоном перевезень, але їх призначення буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні - Карантин в Україні: «Укрзалізниця» провела ротацію рейсів
    УЗ раніше планувала додаткові рейси перед літнім сезоном перевезень, але їх призначення буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні
    Фото epravda.com.ua

    У відомстві щодня моніторять пасажиропотік і готові миттєво відновити рейси в разі підвищення попиту

    Кількість рейсів «Укрзалізниці» тимчасово скоротиться через низький попит на них. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

    При цьому відомство додало в розклад три додаткових поїзди перед літнім сезоном. УЗ раніше планувала додаткові рейси перед літнім сезоном перевезень, але їх призначення буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні.

    Зараз додані в розклад поїзда:

    № 77/78 Харків - Маріуполь,

    № 119/120 Львів - Запоріжжя,

    № 719/720 Харків - Київ.

    Збільшена періодичність курсування поїзда № 19/20 Попасна - Київ (по парних днях тижня).

    А через низький попит на перевезення під час карантину, «Укрзалізниця» тимчасово скоротила кількість рейсів до Західної України:

    з 13 квітня - № 29/30 Київ-Ужгород (курсувало 6 вагонів з 9 вагонів, населеність на 11-25 квітня - 2%);

    з 13 квітня - № 5/6 Ужгород-Херсон (6 вагонів з 10 населеність з 11 по 25 квітня - менш як 1%);

    з 14 квітня - № 243/244 Київ-Рахів, (11 вагонів з 18, населеність з 11 по 25 квітня - 7%).

    Через економічну необґрунтованість з 12 по 16 березня зміниться періодичність курсування поїздів:

    № 773/774 Київ - Шостка: три рази в тиждень (замість 5 разів на тиждень) з Києва та Шостки по 5, 6, 7 днях тижня;

    № 781/782 Київ - Черкаси: три рази в тиждень (замість 5 разів на тиждень) з Києва і Черкас по 5, 6, 7 днях тижня.

    Повідомляється, що у відомстві щодня моніторять пасажиропотік і готові миттєво відновити рейси в разі підвищення попиту на вже існуючі альтернативні маршрути, а також додавати поїзда до травневих свят і літнього туристичного сезону.

    Тим часом, з неділі, 11 квітня, «Укрзалізниця» відновила курсування поїздів до Закарпатської області, яке раніше було зупинене через карантин.

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    Теги: Харків Запоріжжя Маріуполь Київ Черкаси Укрзалізниця Львів потяг Попасна карантин перевезення
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