Карпати під загрозою? Архітектори вказали на нову проблему

Архітектори запевняють про перевантаження ринку доходної нерухомості в гірських регіонах

Cегмент доходної нерухомості в Карпатах наразі перебуває у стані перевантаження, а більшість об’єктів, які продаються як «інвестиційні будиночки», мають низьку якість будівництва та обмежену ліквідність. Про це повідомляє архітектор Олександр Жидков на своїй сторінці в Facebook, пише «Главком».

«Основу пропозиції сьогодні становлять однотипні каркасні будинки, зведені з дешевих матеріалів і подані як інвестиційний продукт з обіцяною гарантованою прибутковістю», – зазначив Жидков.

За його словами, у більшості випадків такі об’єкти зводяться з нібито порушеннями протипожежних, санітарних та інженерних норм, а інфраструктура навколо них або відсутня, або існує формально.

фото: Oleg Grechukh

фото: Alexander Zhidkov

«Часто немає нормальних доріг, під’їздів, стабільного транспорту та базових сервісів», – додав архітектор.

Він також звернув увагу на проблеми з інженерними мережами. «Типовими є відсутність централізованої каналізації та очисних споруд, перебої з електропостачанням, водою, інтернетом і мобільним зв’язком», – зазначив Жидков.

За словами архітектора, такі об’єкти нібито мають низьку ліквідність. «На вторинному ринку їх важко продати, реального зростання вартості не фіксується, а попит залишається обмеженим», – сказав він.

Окремо Жидков наголосив, що через дешеві матеріали та складні кліматичні умови Карпат будівлі швидко зношуються.

Голова пресслужби Національної спілки архітекторів України Кирило Чуйко також розкритикував популярні проєкти так званих «інвестиційних будиночків у Карпатах», заявивши про ризики хаотичної та неякісної забудови гірських районів.

«По факту – це базарні кіоски з мінвати і профнастилу, з виглядом у стіну сусіда і каналізацією у найближчий потічок», – заявив Чуйко.

Він також висловив сумніви щодо заявленої прибутковості таких проєктів, які подаються як «інвестиція з прибутковістю 10% річних у валюті». «Страждають Карпати, перетворюючись на трущоби на схилах», – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що в Карпатському регіоні діють обмеження на планові рубки, у зв’язку з чим лісогосподарські підприємства переважно проводять санітарні рубки.

На одному з найближчих засідань уряд планує розглянути проєкт постанови, якою на період воєнного стану пропонується дозволити проведення санітарних рубок за спрощеною процедурою без обов’язкової оцінки впливу на довкілля.