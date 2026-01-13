Головна Країна Суспільство
Карпати під загрозою? Архітектори вказали на нову проблему

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Карпати під загрозою? Архітектори вказали на нову проблему
Архітектори б’ють на сполох: Карпати забудовують «кіосками»
фото: Oleg Grechukh

Архітектори запевняють про перевантаження ринку доходної нерухомості в гірських регіонах

Cегмент доходної нерухомості в Карпатах наразі перебуває у стані перевантаження, а більшість об’єктів, які продаються як «інвестиційні будиночки», мають низьку якість будівництва та обмежену ліквідність. Про це повідомляє архітектор Олександр Жидков на своїй сторінці в Facebook, пише «Главком». 

«Основу пропозиції сьогодні становлять однотипні каркасні будинки, зведені з дешевих матеріалів і подані як інвестиційний продукт з обіцяною гарантованою прибутковістю», – зазначив Жидков.

За його словами, у більшості випадків такі об’єкти зводяться з нібито порушеннями протипожежних, санітарних та інженерних норм, а інфраструктура навколо них або відсутня, або існує формально.

Карпати під загрозою? Архітектори вказали на нову проблему фото 1
фото: Oleg Grechukh
Карпати під загрозою? Архітектори вказали на нову проблему фото 2
фото: Alexander Zhidkov

«Часто немає нормальних доріг, під’їздів, стабільного транспорту та базових сервісів», – додав архітектор.

Він також звернув увагу на проблеми з інженерними мережами. «Типовими є відсутність централізованої каналізації та очисних споруд, перебої з електропостачанням, водою, інтернетом і мобільним зв’язком», – зазначив Жидков.

За словами архітектора, такі об’єкти нібито мають низьку ліквідність. «На вторинному ринку їх важко продати, реального зростання вартості не фіксується, а попит залишається обмеженим», – сказав він.

Окремо Жидков наголосив, що через дешеві матеріали та складні кліматичні умови Карпат будівлі швидко зношуються.

Карпати під загрозою? Архітектори вказали на нову проблему фото 3

Голова пресслужби Національної спілки архітекторів України Кирило Чуйко також розкритикував популярні проєкти так званих «інвестиційних будиночків у Карпатах», заявивши про ризики хаотичної та неякісної забудови гірських районів.

«По факту – це базарні кіоски з мінвати і профнастилу, з виглядом у стіну сусіда і каналізацією у найближчий потічок», – заявив Чуйко.

Карпати під загрозою? Архітектори вказали на нову проблему фото 4
instagram: malahit_resort

Він також висловив сумніви щодо заявленої прибутковості таких проєктів, які подаються як «інвестиція з прибутковістю 10% річних у валюті». «Страждають Карпати, перетворюючись на трущоби на схилах», – підсумував він.

Карпати під загрозою? Архітектори вказали на нову проблему фото 5

Раніше повідомлялося, що в Карпатському регіоні діють обмеження на планові рубки, у зв’язку з чим лісогосподарські підприємства переважно проводять санітарні рубки.

На одному з найближчих засідань уряд планує розглянути проєкт постанови, якою на період воєнного стану пропонується дозволити проведення санітарних рубок за спрощеною процедурою без обов’язкової оцінки впливу на довкілля.

Теги: забудова Карпати (гори) архітектура

