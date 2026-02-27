Головна Країна Суспільство
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 лютого 2026

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 лютого 2026
Прогноз погоди на 27 лютого
Вночі та вранці в більшості північних областей подекуди туман. На дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, місцями ожеледиця

У п'ятницю, 27 лютого, в Україні прогнозується хмарна погода та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні спокійну погоду без опадів буде визначати поле високого тиску і прохолодна повітряна маса, лише в Криму вночі атмосферний фронт місцями зумовить невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер південно-східний, у східних та південних областях північний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-8° морозу, в Карпатах 9-12° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні та крайньому заході країни 2-8° тепла.

В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 лютого 2026 фото 1

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Без опадів. По області вночі та вранці подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

До слова, початок березня в Україні буде переважно сухим. Погоду формуватиме антициклон, який зумовить дефіцит опадів і поступове підвищення температури повітря. 

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

