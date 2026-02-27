Головна Країна Суспільство
Чи пішли на ЗСУ мільйони, вилучені у митрополита УПЦ МП? Несподіване рішення суду

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Митрополит Антоній переконував, що накопичував мільйони з 1963 року
скріншот із відео

Велику суму готівки було вилучено три роки тому під час ревізії Свято-Покровського кафедрального собору в Хмельницькому

У Хмельницькому суд розпорядився повернути 1,79 млн грн колишньому керівнику Хмельницької єпархії УПЦ МП, а нині митрополиту Макарівському, вікарію Київської Митрополії Антонію (у миру – Василь Фіялко). Гроші перебували під арештом з липня 2023 року, повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи на вказану суму коштів натрапили представники ревізійної комісії, яка описувала майно Свято-Покровського кафедрального собору, що вийшов із підпорядкування УПЦ МП і перейшов до Православної церкви України. Як розповів слідству голова ревізійної комісії, 20 липня 2023 року під час огляду одного з нежитлових приміщень на території храму було зафіксовано фіолетову сумку, яку разом із банками намагався винести митрополит Антоній. Коли його зупинили представники комісії, священнослужитель почав помітно нервувати і продемонстрував вміст сумки.

фото: Андрій Попик/Facebook

Далі сказав, що під банками лежать гроші, однак відмовився назвати точну суму. У подальшому для з’ясування походження вищевказаних коштів було викликано слідчо-оперативну групу, а згодом поліція зареєструвала кримінальне провадження за фактом крадіжки.

Розслідування тривало до початку грудня 2025 року. 2 грудня поліція закрила кримінальне провадження на підставі відсутності події кримінального правопорушення. Вилучена готівка, яку визнано речовим доказом, весь час зберігалася у ПриватБанку.

Після закриття справи адвокат митрополита Антонія звернувся до суду з клопотанням вирішити питання про долю речових доказів, а саме повернути їх церковнослужителю. Феміда з’ясувала: під час досудового розслідування слідство не здобуло достатніх даних, які підтверджували б склад злочину; підозра у цій справі нікому не вручалася. Тому слідчий ухвалив «вмотивовану постанову про закриття кримінального провадження з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу, з якою також погодився прокурор».

Відповідно, суд дійшов висновків, що подальше зберігання коштів порушуватиме законні інтереси власника митрополита Антонія і повернув йому вилучену готівку.

Варто наголосити: у день вилучення майже 2 млн грн готівки у хмельницькому соборі з’явилося повідомлення про те, що «рішенням парафіяльної ради було вирішено передати ці кошти на офіційні благодійні рахунки ЗСУ».

Ще цікавий факт. У серпні 2023 року адвокат митрополита Антонія подавав апеляційну скаргу на скасування арешту готівки. Захисник переконував: суд першої інстанції не врахував відомостей пенсійної справи владики, де вказано дані про його заробітну плату, починаючи з 1963 року та розмір пенсії з 2007 року, яка підвищувалася за особливі заслуги перед Україною. Також відображено доходи від продажу нерухомого майна. Ці факти, на думку апелянта, підтверджують, що готівка належить церковнику.

Як повідомляв «Главком», 3 квітня 2023 року Священний Синод УПЦ МП звільнив 76-річного митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія від керування єпархією та «почислив його на спокій». Це сталося наступного дня, як кафедральний собор Хмельницького перейшов до ПЦУ.

Теги: ЗСУ війна гроші Московська церква в Україні Хмельницький

