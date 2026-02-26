Головна Країна Суспільство
Кілька високовольтних ліній були аварійно відключені через обстріл – Шмигаль

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Кілька високовольтних ліній були аварійно відключені через обстріл – Шмигаль
фото: Віталій Коваль/ Facebook
Пошкоджені українські мережі внаслідок російських обстрілів (архівне фото)

Внаслідок атак «Укренерго» ввело додаткові графіки обмежень у «дефіцитній» частині енергосистеми

Цієї ночі російські війська знову атакували об’єкти енергетики. Сили протиповітряної оборони відбили удар, однак частина інфраструктури зазнала пошкоджень. Енергетики та екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Енергетичного штабу, пише «Главком».

В Україні після нічної атаки РФ застосували додаткові обмеження електропостачання. Через пошкодження енергетичної інфраструктури та аварійне відключення кількох високовольтних ліній довелося зменшити потужність атомної генерації для балансування системи.

Внаслідок атак «Укренерго» ввело додаткові графіки обмежень у «дефіцитній» частині енергосистеми.

«Цього тижня, у межах домовленостей, досягнутих під час міністерської зустрічі в Парижі, наші фахівці відвідують Словаччину, Австрію, Хорватію, щоб проінспектувати можливість отримання обладнання виведених з експлуатації ТЕЦ. Найближчим часом очікуємо також від партнерів понад 23 млн євро у Фонд підтримки енергетики. Дякуємо партнерам за допомогу!», – підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, 26 лютого, президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко підготовку стратегії відновлення енергетики та оновленого захисту енергетики на наступну зиму.

До слова, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Російська Федерація буде завдавати ударів по українській енергетиці й після зими. Тому Кабінет міністрів разом з керівниками облдержадміністрацій та представниками енергетичних компаній почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

Зауважимо, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

