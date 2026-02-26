Головна Країна Суспільство
Календар рибалки на березень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Календар кльову риби підкаже найкращий час для риболовлі в березні 2026 року

Березень – це час великого зламу в житті водойм. Лід стає крихким, починають бігти перші талі струмки, що несуть у воду кисень, який так необхідний рибі після зимового застою. Це період переходу від зимових снастей до перших спроб лову на відкритій воді. У цей час мешканці глибин починають активно рухатися до місць майбутнього нересту, що робить риболовлю особливо азартною.

Успіх у березні 2026 року залежатиме від обережності рибалки на кризі, правильного вибору місця поблизу свіжої води та врахування фаз Місяця, які суттєво впливають на апетит підводних мешканців.

«Главком» підготував актуальний календар рибалки на березень 2026 року, щоб ваші перші весняні виїзди були результативними.

Календар рибалки на березень 2026 року

У березні активність риби стрімко зростає. Світловий день стає довшим, а вода – світлішою. Найбільш перспективними місцями стають ділянки біля країв льоду, місця впадіння струмків та мілководдя, де вода прогрівається швидше. Наприкінці місяця на багатьох річках починається «потужна» весняна повінь, що змушує рибу триматися ближче до берегів.

Календар рибалки на березень 2026 року: коли і на що клює найкраще фото 1

Фази Місяця у березні 2026 року

  • 3 березня – Повня (Місяць у Діві)
  • 11 березня – Спадаючий Місяць (Остання чверть)
  • 19 березня – Молодик
  • 26 березня – Зростаючий Місяць (Перша чверть)

Які найбільш сприятливі дні березня 2026 року для риболовлі

Для березневої риболовлі критично важливим є стабільний тиск та відсутність різкого північного вітру. У березні 2026 року дні розподіляться так:

  • Найкраще клювання: 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25;
  • Хороше клювання: 9, 10, 11, 20, 26, 27, 28;
  • Слабке клювання: 1, 6, 12, 13, 14, 15, 29, 30;
  • Погане клювання: 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 31.

Кого ловити у березні

  • Щука – у березні у хижачки триває «потужний» переднерестовий жор. Вона виходить на мілководдя, де полює на дрібну рибу. Найкраще працюють жерлиці та великі блешні, що коливаються.
  • Окунь – активно збирається у великі зграї. Березневий окунь добре реагує на мормишки з мотилем та невеликі балансири. Шукайте його на межі очерету.
  • Плітка (плотва) – починає масово рухатися вгору за течією. Це час «золотої риболовлі» на безмотилку або на делікатні поплавцеві снасті.
  • Лящ – поступово виходить із зимувальних ям на плато з меншою глибиною (4–6 метрів). Добре відгукується на підгодовування з великою кількістю тваринних компонентів.
  • Судак – активізується на руслових брівках. Його березневі «виходи» стають тривалішими, ніж у лютому.
  • Язь та Головень – наприкінці місяця на відкритих ділянках річок починають клювати на донні снасті (фідер) з насадкою черв'яка чи личинки короїда.

Штрафи за порушення правил риболовлі 

Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Недотримання «Правил любительського рибальства» може призвести до адміністративних штрафів. У випадках, коли порушення завдає значної шкоди, можливе навіть кримінальне покарання. Слід зазначити, що за кожен незаконно виловлений екземпляр риби, незалежно від його розміру, накладається окремий штраф.

Вид

Розмір штрафу (грн)

Щука

3468

Судак

3587

Окунь

3162

Білизна

1649

Плітка

1564

Лящ

1649

Краснопірка

1564

Плоскірка

1564

Сазан

 3706

Сом

 5117

Лин

 1598

Рак

 3332

Перш ніж планувати риболовлю, наполегливо рекомендуємо:

  1. Ознайомитися з останніми розпорядженнями місцевої адміністрації.
  2. Перевірити актуальну інформацію щодо дозволів на відвідування конкретних водних об'єктів.
  3. Слідкувати за офіційними повідомленнями відповідних органів влади.

В умовах поточної ситуації в країні доступ до водойм може бути обмежений у деяких регіонах. Ці обмеження впроваджуються з міркувань безпеки та можуть змінюватися залежно від обставин.

