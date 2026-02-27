Головна Країна Суспільство
На Миколаївщині двоє дітей опинилися в крижаній пастці посеред ставка

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар

Один із хлопців уже вибрався на лід, але був без взуття, інший – по груди у крижаній воді
фото: ДСНС

До приїзду швидкої допомоги сусіди забрали дітей до будинку, щоб відігріти

У селищі Доманівка на Миколаївщині звичайна дитяча прогулянка ледь не завершилася трагедією. Двоє 11-річних хлопців вирішили перевірити міцність льоду на місцевому ставку, однак крига не витримала їхньої ваги, і діти провалилися у воду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На допомогу прийшов рятувальник, який перебував у відпустці на момент події. Чоловік одразу вирушив до водойми. Дорогою викликав рятувальників і медиків.

На місці надзвичайник діяв швидко й професійно. Єдиним підручним засобом став автомобільний трос. Один із хлопців уже вибрався на лід, але був без взуття, інший – по груди у крижаній воді.

Рятувальник обережно дістався до дітей по тонкому льоду та, заспокоюючи хлопця, який залишався у воді, допоміг йому вибратися на поверхню.

До приїзду швидкої допомоги сусіди забрали дітей до будинку, щоб відігріти. На щастя, серйозних наслідків вдалося уникнути.

Нагадаємо, поблизу Черкас на річці Дніпро під час руху на квадроциклі двоє людей провалилися під кригу. Водолази ДСНС витягнули чоловіків із води й транспортували до берега. Врятовані не постраждали.

Теги: ДСНС діти Миколаївщина

