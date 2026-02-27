На Миколаївщині двоє дітей опинилися в крижаній пастці посеред ставка

Один із хлопців уже вибрався на лід, але був без взуття, інший – по груди у крижаній воді

У селищі Доманівка на Миколаївщині звичайна дитяча прогулянка ледь не завершилася трагедією. Двоє 11-річних хлопців вирішили перевірити міцність льоду на місцевому ставку, однак крига не витримала їхньої ваги, і діти провалилися у воду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На допомогу прийшов рятувальник, який перебував у відпустці на момент події. Чоловік одразу вирушив до водойми. Дорогою викликав рятувальників і медиків.

На місці надзвичайник діяв швидко й професійно. Єдиним підручним засобом став автомобільний трос. Один із хлопців уже вибрався на лід, але був без взуття, інший – по груди у крижаній воді.

Рятувальник обережно дістався до дітей по тонкому льоду та, заспокоюючи хлопця, який залишався у воді, допоміг йому вибратися на поверхню.

До приїзду швидкої допомоги сусіди забрали дітей до будинку, щоб відігріти. На щастя, серйозних наслідків вдалося уникнути.

