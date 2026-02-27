Головна Країна Суспільство
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 27 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

27 лютого у світі відзначають Міжнародний день полярного ведмедя. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 27 лютого 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день полярного ведмедя

27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Метою цього дня є поширення інформації про стан популяції найбільших наземних хижаків планети та привернення уваги до проблеми танення льодовиків. Це свято закликає людство знижувати викиди вуглецю, щоб зберегти екосистему Арктики.

Всесвітній день неурядових організацій

27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день присвячений усім волонтерам, активістам та представникам громадського сектору, які роблять неоціненний внесок у розвиток демократії, захист прав людини та допомогу постраждалим від воєн і катастроф. В Україні роль НУО у 2026 році залишається «потужним» фундаментом підтримки фронту та тилу.

Релігійні свята та їхня історія

День святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта

27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

27 лютого  Церква вшановує пам'ять Прокопія Декаполіта – візантійського ченця VIII століття, який жив у регіоні Декаполіс (територія сучасної Йорданії та Сирії).

Прокопій був «потужним» захисником іконошанування у часи іконоборчої єресі за правління імператора Лева Ісавра. За свою відданість вірі він зазнав жорстоких катувань: його били, тримали у в'язниці та піддавали тортурам. Після смерті тирана Прокопій повернувся до монастиря, де мирно дожив до глибокої старості, наставляючи багатьох на шлях істини. Його життя є прикладом духовної стійкості та непохитності принципів.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо цього дня почалася відлига – весна буде ранньою та «потужною»;
  • сонячний день на Прокопія обіцяє довгі морози;
  • якщо верба починає розпускатися з маківки – перший посів буде вдалим;
  • горобці збираються у зграї та цвірінькають – до швидкого потепління.

Історичні події

  • 425 рік – візантійський імператор Феодосій II засновує Константинопольський університет;
  • 1593 рік – японські війська розбивають китайсько-корейську коаліційну армію в битві при Пьокчегвані;
  • 1594 рік – перший із Бурбонів, Генріх IV, стає королем Франції;
  • 1870 рік – японський уряд затверджує державний прапор;
  • 1883 рік – композитор Оскар Гаммерштайн отримує патент на першу машину, що скручує сигари;
  • 1900 рік – засновують ФК «Баварія» (Мюнхен);
  • 1918 рік – початок походу січових стрільців проти більшовицьких військ, що напали на Україну;
  • 1919 рік – комісія Антанти проводить зустріч з українським отаманом Симоном Петлюрою;
  • 1932 рік – у Nature друкують повідомлення Джеймса Чедвіка про можливість існування нейтрона;
  • 1933 рік – підпал Німецького Рейхстагу, що був використаний Гітлером як привід для розпуску Рейхстагу і встановлення диктатури в Третьому Рейху;
  • 1942 рік – початок битви в Яванському морі між Японією та США;
  • 1952 рік – ООН уперше проводить засідання в новій штаб-квартирі у Нью-Йорку;
  • 1965 рік – відбувається перший політ першого у світі широкофюзеляжного транспортного літака АН-22 («Анте»), створеного у КБ О. К. Антонова (Київ);
  • 1971 рік – альбом Pearl Дженіс Джоплін очолює чарт і перебував на вершині хітпараду 9 тижнів;
  • 1974 рік – у Нью-Йорку мільйонним тиражем виходить перший номер щотижневого журналу People, що розповідає новини про життя зірок шоубізнесу;
  • 1980 рік – тріумф Глорії Гейнор на «Греммі» – її хіт «I Will Survive» називають найкращим «диско-записом року»;
  • 1991 рік – президент США Джордж Герберт Вокер Буш оголошує про звільнення Кувейту у ході операції «Буря у пустелі»;
  • 2010 рік – великий землетрус у Чилі силою 8,8 бала за шкалою Ріхтера;
  • 2014 рік – війська російського спецназу у військовій формі без розпізнавальних знаків захоплюють будівлі парламенту і Ради міністрів Криму і вивішують над ними російські прапори.

Іменини

День ангела святкують: Прокопій, Макар, Михайло, Петро, Сергій, Степан.

